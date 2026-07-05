Datos Clave España Sin Goles Recibidos: La Roja completó la fase de grupos con la portería a cero. Oyarzabal el Goleador: Anotó dos veces en el 3-0 sobre Austria en dieciseisavos. Solo una Duda: Porro pelea con Llorente el lateral derecho ante Portugal.

España y Portugal se cruzan este lunes en uno de los duelos más esperados de los octavos de final del Mundial 2026.

La era de Luis de la Fuente en la Selección Española arrancó en 2023 y no ha dejado de acumular trofeos: la Nations League ese mismo año, la Eurocopa y el oro olímpico en 2024, y solo la final de la Nations League 2025 se le escapó, justamente ante los lusos. Ahora España afronta su gran objetivo pendiente: levantar el Mundial por segunda vez en su historia, algo que no logra desde Sudáfrica 2010.

España tiene solo una duda

La Roja dominó el Grupo H con siete puntos, por encima de Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, sin recibir un solo gol en toda la fase de grupos. En dieciseisavos confirmó su candidatura con una goleada de 3-0 sobre Austria en el SoFi Stadium, con Mikel Oyarzabal anotando dos veces y Pedro Porro sumando el tercero de cabeza.

Para este duelo ante Portugal, la única incógnita real pasa por el lateral derecho: Pedro Porro pelea el puesto con Marcos Llorente, aunque el futbolista del Tottenham llega con ventaja tras su gol y su buen nivel general en el torneo. El resto del equipo repetiría en bloque respecto al triunfo sobre los austríacos.

La probable alineación de España ante Portugal sería: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena.

Un choque con mucho en juego

El ganador de este duelo avanzará a cuartos de final para enfrentar al vencedor entre Estados Unidos y Bélgica. El AT&T Stadium, con capacidad para más de 90 mil espectadores y sede de una de las semifinales del torneo, será el escenario de un España-Portugal que enfrentará a dos generaciones doradas del fútbol ibérico: la de Lamine Yamal ante la del eterno Cristiano Ronaldo.

Para De la Fuente, el desafío pasa por sostener la solidez defensiva que exhibió durante toda la fase de grupos y en dieciseisavos, mientras que para el técnico luso el reto será contener el poder ofensivo de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, las dos figuras que más han marcado la diferencia en el camino español hacia esta instancia.

El lo estadístico, para Epicbet, España es el principal candidato a ganar este encuentro y lo haría en los 90 minutos de juego regular.