Portugal y España se miden en los octavos de final del Mundial 2026, en uno de los duelos más atractivos de la fase debido a que ambas selecciones son candidatas al título por su gran poderío en el plantel. El choque entre lusos y rojos se disputará este lunes 6 de julio a partir de las 15:00 horas en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos.

El choque entre europeos es una de loas joyas de la cita planetaria. Portugal logró su pase a los octavos tras remontar a Croacia por 2-1. El encuentro estuvo marcado por el polémico gol anulado al último minuto de los croatas y por el primer gol de Cristiano Ronaldo en fase eliminatoria de los mundiales.

Por su parte, España no sufrió para llegar a la fase mencionada, ya que llevan tres partidos ganados al hilo. Clasificaron como líderes del Grupo H y en octavos batieron por 3-0 a Austria, con una actuación memorable de Mikel Oyarzabal, quien se postula como uno de los goleadores del certamen.

¿Qué canal transmite Portugal vs España EN VIVO?

El duelo entre Portugal y España contará con transmisión tanto por señales de TV abierta como por TV de pago y transmisiones de streaming. Además, se podrá ver de manera gratuita por un sitio web ligado a un canal nacional.

TV abierta: Chilevisión

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Disney+ y DAZN

Sitio web: Chilevisión.cl

¿A qué hora juegan Portugal vs España?

El compromiso entre lusos y la roja se juega este lunes 6 de julio a las 15:00 horas de Chile en el Estadio Dallas, ubicado en Arlington, Estados Unidos.

Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Hora: 15:00 horas de Chile

Estadio: Dallas, Arlington (Estados Unidos)

El partido corresponde a los octavos de final y quien resulte clasificará a cuartos del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

¿Dónde ver GRATIS Portugal vs España?

El duelo entre Portugal y España podrá ser visto de manera gratuita por dos lugares: Por Tv abierta mediante las señales de Chilevisión y también por la señal online del canal, en el sitio web Chilevisión.cl.

¿Dónde ver Portugal vs España ONLINE por streaming?

El cruce entre portugueses y españoles se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Disney+

DAZN

Para acceder al contenido y poder ver los partidos por las plataformas mencionadas debes contar con una cuenta o suscripción activa.

¿Contra quién juega el ganador de Portugal vs España en octavos?

El ganador del partido entre Portugal y España clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor de la llave entre Estados Unidos y Bélgica.