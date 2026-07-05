Datos Clave Duda en la Derecha: Neto o Conceição pelean el puesto en el ataque ante España. Leão Fijo por Izquierda: El del Milan supera a João Félix tras marcar ante Uzbekistán. Último Baile de CR7: Ronaldo busca la Copa que se le escapó en cinco Mundiales anteriores.

Portugal llega a este cruce con la enorme expectativa de tratarse del último Mundial de Cristiano Ronaldo, pero también porque, nombre por nombre, tiene material de sobra para soñar con levantar su primera Copa del Mundo.

Roberto Martínez terminó segundo en el Grupo K, por detrás de Colombia y por delante de RD Congo y Uzbekistán, tras un empate 1-1 con los congoleños en el debut, una goleada de 5-0 sobre Uzbekistán con doblete de Ronaldo, y un cierre sin goles ante los colombianos. En dieciseisavos, los lusos sufrieron más de lo esperado, pero se impusieron 2-1 a Croacia para meterse en esta instancia del Mundial 2026.

La duda de Portugal está en una banda

Después de un ajustado triunfo sobre los croatas, Portugal define ahora los últimos detalles para enfrentar a España. La principal incógnita del once pasa por la banda derecha del ataque: Pedro Neto, titular en los últimos partidos, no ha mostrado su mejor nivel desde su llegada al torneo, lo que abre la puerta a que Francisco Conceição ocupe su lugar desde el arranque.

En la izquierda, en cambio, la decisión parece más clara: Rafael Leão se mantendría por encima de João Félix, después de haber anotado en la goleada ante Uzbekistán y de aportar velocidad constante por ese sector.

La probable alineación de Portugal ante España sería: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto o Francisco Conceição, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Un examen de fuego ante España

El cruce ante la Roja europea representa la prueba más exigente para Portugal en lo que va del torneo. Martínez sabe que enfrenta a un rival que no ha recibido goles en el Mundial y que llega en un momento de forma sobresaliente, pero también confía en la calidad individual de su plantilla para dar el golpe en un duelo que promete ser el más atractivo de los octavos de final.

Atrás, la defensa formada por Rúben Dias y Renato Veiga deberá mostrarse sólida ante el poder ofensivo de Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal, mientras que João Cancelo y Nuno Mendes tendrán la doble responsabilidad de defender y sumarse al ataque por las bandas, algo habitual en el esquema de Martínez. En el arco, Diogo Costa llega como una de las figuras del certamen, con atajadas decisivas que fueron determinantes para sellar el pase ante Croacia.

Para los portugueses, ganar este duelo significaría meterse en cuartos de final y mantener viva la ilusión de que Cristiano Ronaldo cierre su carrera mundialista levantando el trofeo que se le ha escapado en cinco participaciones anteriores.

El único problema es que los números no están a favor de los lusos, para Betsala el ganador del partido y quién se matricula en cuartos de final será España en tiempo regular.