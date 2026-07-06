Datos Clave Cartelera del día: La programación de hoy, lunes 6 de julio, contempla dos llaves de octavos de final: Portugal vs. España (15:00 hrs) y Estados Unidos vs. Bélgica (20:00 hrs). Terremoto en Sudamérica: Brasil quedó eliminado tras caer 2-1 ante Noruega. Tras el encuentro, Neymar Jr. soltó una bomba mundial y anunció su retiro definitivo de la “Canarinha”: “Lo intenté; ahora se acabó”. El fin del sueño azteca: En un partidazo de alto impacto, Inglaterra derrotó por 3-2 a México en el Estadio Ciudad de México, eliminando al equipo local con una actuación estelar de Jude Bellingham.

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan su marcha implacable este lunes 6 de julio, con dos compromisos que prometen paralizar a Norteamérica y al Viejo Continente. Las acciones arrancarán a las 15:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde seremos testigos de un verdadero choque de titanes: el clásico ibérico entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la España de Lamine Yamal. Más tarde, a las 20:00 horas, el local Estados Unidos saltará a la cancha del Lumen Field en Seattle para buscar su boleto a cuartos de final ante una siempre peligrosa Bélgica, en un duelo antecedido por fuertes polémicas reglamentarias.

El ambiente en las sedes mundialistas amanece cargado de asombro tras las réplicas de un domingo que pasará a la historia negra del fútbol latinoamericano. El continente se quedó sin dos de sus grandes exponentes tras las dramáticas eliminaciones de Brasil y México. La “Verdeamarelha” sufrió el poderío imparable de Erling Haaland, despidiéndose del torneo y viendo cómo su máxima figura, Neymar Jr., anunciaba su adiós definitivo del equipo nacional, cerrando un ciclo lleno de luces y sombras sin la ansiada sexta estrella.

Por su parte, el “Tri” no pudo hacer valer la localía en un Estadio Ciudad de México que rugió hasta el final, cayendo en un electrizante partido de cinco goles ante la jerarquía de la selección inglesa. Con este panorama, las llaves de hoy asumen una presión extra, sabiendo que en este formato de eliminación directa los errores mínimos se castigan con el vuelo directo de regreso a casa.



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