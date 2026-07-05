Suiza y Colombia cierran los octavos de final del Mundial 2026 este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile. El elenco cafetero es uno de los dos sudamericanos que quedan vivos en la cita planetaria (el otro es Argentina) y buscan seguir firmes tras cuatro partidos de gran nivel.

Por su parte, los europeos es otro de los elencos no llamados grandes que muestra un buen nivel. Salvo su mal debut con Qatar (1-1), después ha mostrado credenciales y tiene la ilusión de meterse a cuartos.

Será un partido muy parejo y de muchas emociones en Vancouver, Canadá, país que se despide con este compromiso de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Suiza vs Colombia EN VIVO?

El duelo entre Suiza y Colombia contará con transmisión tanto por señales de TV abierta como por TV de pago y transmisiones de streaming. Además, se podrá ver de manera gratuita por un sitio web ligado a un canal nacional.

TV abierta: Chilevisión y Chilevisión 4K

TV de pago: DSports (610/1610) y DirecTV 4K

Streaming: DGO, Paramount+, Chilevisión Web y DAZN

¿A qué hora juegan Suiza vs Colombia?

El compromiso entre lusos y la roja se juega este martes 7 de julio a las 16:00 horas de Chile en el estadio Vancouver.

Fecha: Lunes 6 de julio de 2026

Hora: 16:00 horas de Chile

Estadio: Vancouver (Canadá)

¿Dónde ver GRATIS Suiza vs Colombia?

El duelo entre Suiza y Colombia podrá ser visto de manera gratuita por dos lugares: Por TV abierta mediante las señales de Chilevisión y también por la señal online del canal, en el sitio web Chilevisión.cl.

¿Dónde ver Suiza vs Colombia ONLINE por streaming?

El cruce entre suizos y colombianos se podrá sintonizar a través de distintas plataformas de streaming:

DGO

Paramount+

Chilevisión Web

DAZN

Para acceder al contenido y poder ver los partidos por las plataformas mencionadas debes contar con una cuenta o suscripción activa.

¿Contra quién juega el ganador de Suiza vs Colombia en octavos?

El ganador del partido entre Suiza y Colombia clasificará a los cuartos de final del Mundial 2026, instancia en la que se medirá ante el vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.