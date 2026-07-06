Datos Clave Accidente insólito: Jordan Henderson se fracturó la muñeca derecha al perder el equilibrio mientras realizaba una arriesgada maniobra para celebrar con los hinchas. Baja definitiva: El entrenador Thomas Tuchel confirmó que el futbolista de 36 años está hospitalizado y se perderá lo que resta de la Copa del Mundo. Siguiente desafío: Sin el histórico volante del Brentford, la escuadra de los “Tres Leones” se medirá ante Noruega por los cuartos de final.

La jornada en el Estadio Azteca lo tuvo absolutamente todo. Inglaterra logró una clasificación épica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, jugando gran parte del segundo tiempo con 10 hombres. Sin embargo, lo que debía ser una noche de algarabía total para los europeos, terminó con una de las imágenes más dramáticas e insólitas en la historia de las Copas del Mundo.

Con el pitazo final, el plantel inglés corrió hacia la tribuna donde se concentraba su minoritaria hinchada para desatar la locura. En medio de los cánticos y el desahogo, un histórico referente del equipo intentó sumarse a la algarabía general, pero perdió el equilibrio y cayó de forma aparatosa, silenciando de golpe los festejos y encendiendo las alarmas del cuerpo médico.

¿Cómo fue la insólita lesión de Jordan Henderson en el Mundial?

El protagonista de la accidentada maniobra fue Jordan Henderson. Las cámaras de transmisión captaron el momento exacto en que el jugador de 36 años tropezó al intentar saltar los carteles publicitarios y aterrizó con todo el peso de su cuerpo sobre el brazo derecho.

Los gestos de dolor fueron inmediatos. Sus compañeros lo rodearon para cubrirlo mientras ingresaba el personal de urgencia. Minutos antes del accidente, el propio Henderson había declarado que “la energía del Azteca es brutal”, sin imaginar que abandonaría ese mismo césped inmovilizado en una camilla. Posteriormente, la radiografía arrojó el peor resultado: fractura de muñeca.

Un cierre amargo para el volante del Brentford, quien acaba de convertirse en el primer jugador inglés en disputar cuatro Mundiales masculinos y que llegaba a 90 presencias con su selección nacional.

Insólito lo de Jordan Henderson. Quiso saltar el cartel, se cayó y sufrió una fractura. Se pierde el resto del Mundial.pic.twitter.com/m1zCTqrK3P — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 6, 2026

¿Qué dijo Thomas Tuchel sobre la fractura de Henderson?

La preocupación se trasladó rápidamente a la sala de prensa. Thomas Tuchel, visiblemente afectado por la situación de su pupilo, no ocultó la gravedad del accidente y confirmó que el jugador ni siquiera pudo regresar al hotel de concentración con el resto de la delegación, debiendo quedarse hospitalizado en Ciudad de México.

“No es buena señal. Ahora tenemos un defensa (Quansah) con una tarjeta roja, y ahora Jordan, que se cayó y se ha lesionado en la muñeca. Pinta muy mal”, sinceró el estratega alemán. “Estoy triste porque Jordan se lesionó y está en el hospital. Es una lesión bastante seria y no encaja con la noche el hecho de que no esté con nosotros”.

¿Cuándo juega Inglaterra los cuartos de final del Mundial 2026?

Con la baja confirmada de Henderson por el resto del certamen, Inglaterra debe dar vuelta la página rápidamente para enfocarse en la ronda de los ocho mejores. El cuadro británico se verá las caras ante Noruega el próximo sábado 11 de julio a partir de las 17:00 horas, buscando un cupo en las ansiadas semifinales.