Colo Colo apunta alto en el mercado invernal. Según reveló TNT Sports, Blanco y Negro busca el fichaje de Santiago Mele, arquero uruguayo de 28 años que disputará el Mundial 2026 junto a la selección que dirige de Marcelo Bielsa.

El portero llega al radar del Cacique como respuesta a la lesión de Fernando De Paul, quien lleva varias semanas fuera de las canchas y cuya recuperación se extiende hasta el segundo semestre.

¿Quién es Santiago Mele?

Mele es un arquero de 28 años que Marcelo Bielsa convocó a la selección uruguaya para el Mundial 2026, lo que lo ubica entre los porteros más destacados del fútbol sudamericano en el presente. Esta temporada acumula 1.790 minutos en 20 partidos, ha recibido 31 goles y mantuvo su portería en cero en 5 ocasiones.

La lesión de De Paul abrió espacio para Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva en el arco albo, pero Fernando Ortiz busca a alguien con mayor jerarquía para competir en el Campeonato Nacional, donde los albos buscarán consolidarse en el segundo semestre.

¿Por qué Colo Colo necesita a Santiago Mele?

De Paul sufrió una avulsión proximal en su isquiotibial derecho en el partido ante Palestino y fue operado con éxito, pero el plazo de recuperación estimado es de al menos cuatro meses. Eso lo mantendrá fuera durante gran parte del segundo semestre, dejando al Cacique sin su portero titular en los compromisos más exigentes del año.

Maureira respondió bien en su estreno ante la U de Concepción, manteniendo su portería en cero en el primer tiempo del triunfo 2-1, pero el cuerpo técnico considera que necesita una figura de mayor experiencia para respaldar al joven arquero de 19 años en una segunda parte del año donde Colo Colo buscará el título del Campeonato Nacional.

Si la operación se concreta, Mele llegaría tras el Mundial 2026, por lo que su incorporación efectiva sería para la segunda rueda del torneo local.