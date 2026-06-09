Datos Clave Suspendidos: Javier Méndez y Joaquín Sosa cumplirán dos fechas de sanción tras la pelea ante la UC. En duda: Claudio Aquino arrastra molestias en la rodilla izquierda y Álvaro Madrid presenta un síndrome facetario lumbar. Fecha y hora: Colo Colo recibe a Cobresal este sábado 13 de junio a las 17:00 horas en el Estadio Monumental.

Colo Colo recibe este sábado a Cobresal en el Estadio Monumental con una lista de bajas que complica seriamente la conformación del mediocampo. Fernando Ortiz deberá improvisar una formación para mantener el liderato en el Campeonato Nacional: cuatro volantes fuera del equipo, por distintas razones, y solo Tomás Alarcón como referente experimentado disponible en esa zona.

El escenario es el cierre de la primera rueda y el Cacique llega como líder. Perder puntos ante los legionarios abriría la puerta a sus perseguidores, lo que convierte este partido en uno de los compromisos más importantes de la temporada para así mantener la distancia con el sublíder, precisamente cuando el plantel está más comprometido por lesiones y sanciones.

¿Quiénes son las bajas de Colo Colo ante Cobresal?

Las ausencias se acumulan por distintas razones. Javier Méndez y Joaquín Sosa fueron sancionados con dos partidos tras la pelea ante la Universidad Católica, lo que los deja automáticamente fuera. A eso se suma que Víctor Felipe Méndez está con La Roja y no estará disponible para el partido del sábado. En el apartado de los dudosos, Claudio Aquino arrastra molestias en la rodilla izquierda y Álvaro Madrid presenta un síndrome facetario lumbar, por lo que ambos son una incógnita hasta último momento.

El panorama deja a Ortiz con Tomás Alarcón como único volante de experiencia garantizado. Ante Huachipato por la Copa de la Liga, el Tano ya tuvo que recurrir a la “patrulla juvenil”: Vicente Martínez de 18 años y Rodrigo Catalán de 17 acompañaron a Alarcón en el mediocampo, con resultados que obligaron a modificaciones en el inicio del segundo tiempo.

¿Cómo podría alinear Ortiz ante Cobresal?

Una de las opciones que maneja el Ortiz es mantener la línea de tres en la defensa, lo que implicaría que Erick Wiemberg ocupe el carril izquierdo como central, un rol en el que ya ha actuado esta temporada. Eso le permitiría a Ortiz conservar el esquema 4-3-3 que tantos resultados le ha dado, con Alarcón y los juveniles en el mediocampo.

Hay una buena noticia en el horizonte: Gabriel Maureira, que está con la Sub 20 de La Roja disputando amistosos ante Brasil, podrá llegar sin problemas para el sábado. Su regreso devolvería a la banca a Eduardo Villanueva, quien jugó el fin de semana.

Los próximos días serán clave para conocer el estado de Aquino y Madrid, los dos grandes interrogantes de Colo Colo de cara al cierre de la primera rueda en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Cobresal?

El duelo entre albos y legionarios será este sábado 13 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.