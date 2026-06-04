Datos Clave Lesión persistente: Claudio Aquino padece una tenosinovitis en la rodilla izquierda y entrenó diferenciado el miércoles sin poder sumarse al grupo. Bajas acumuladas: Colo Colo llega al partido sin Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa, Gabriel Maureira, Marcos Bolados y Fernando de Paul. Condición de clasificación: Los albos deben vencer a Huachipato y esperar que Coquimbo Unido no gane a Deportes Concepción el viernes previo.

Colo Colo ya sabía que llegaría corto de alternativas al cierre de la fase de grupos de la Copa de la Liga, pero la situación se agravó esta semana: Claudio Aquino no logra superar la tenosinovitis en su rodilla izquierda y entrenó diferenciado el miércoles, lo que genera dudas sobre si podrá estar disponible el domingo ante Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano.

El escenario que enfrenta el equipo de Fernando Ortiz exige ganar ese partido para seguir con opciones de avanzar a semifinales, pero también depende de un resultado ajeno: que Coquimbo Unido no derrote a Deportes Concepción el viernes en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Con esa combinación, los albos se meterían entre los cuatro mejores del torneo.

¿Por qué es tan sensible la duda de Aquino?

Si bien el mediapunta de 36 años no viene siendo uno de los engranajes más determinantes del esquema albo, el problema son las alternativas para Ortiz. La tenosinovitis en la rodilla izquierda ya lo dejó fuera del triunfo ante Deportes La Serena, y según informó Radio Cooperativa, las dolencias persisten y su evolución genera incertidumbre de cara al domingo. La lesión, que implica inflamación de la vaina del tendón, suele extenderse más de lo esperado cuando no cede con el reposo inicial.

A esa duda se suman ausencias ya confirmadas: Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa (La Roja adulta) y Gabriel Maureira (La Roja Sub 20) fueron convocados a la Selección Chilena, mientras que Marcos Bolados y Fernando de Paul permanecen en el área médica. En total, al menos cinco jugadores menos para un duelo que el plantel no puede darse el lujo de perder.

¿Con qué once planea Ortiz enfrentar a los Acereros?

Si Aquino no logra recuperarse a tiempo, Ortiz trabaja con una formación en la que Eduardo Villanueva va al arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Joaquín Sosa forman la línea defensiva; y el mediocampo lo integran Matías Fernández Cordero, Tomás Alarcón, Sebastián Vega (con Rodrigo Catalán como opción) y Erick Wiemberg. Arriba, el tridente lo componen Leandro Hernández, Javier Correa y Lautaro Pastrán.

La interrogante más allá del domingo también apunta al cierre de la primera rueda del Campeonato Nacional: Colo Colo recibe a Cobresal en el Estadio Monumental, y la recuperación de Aquino para ese encuentro tampoco está garantizada si las molestias no ceden en los próximos días.