Colo Colo concretó su primer movimiento en el mercado de pases. Los albos confirmaron este viernes que blindaron a una de sus principales proyectos deportivos, el cual tiene apenas 16 años.
Hablamos de Felipe Raipán, delantero que debutó con el Cacique hace algunas semanas y que incluso anotó un gol vital en la Copa Chile. Esta jornada la nueva joya del Estadio Monumental firmó su primer contrato como profesional.
Felipe Raipán firmó su primer contrato con Colo Colo
Este viernes en compañía del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el director ejecutivo, Jaime Pizarro, y el gerente deportivo del club, Daniel Morón, Raipán estampó su firma que lo mantendrá ligado al Popular.
“Nuestro delantero de 16 años, dio un nuevo paso en su carrera al sellar su vínculo como jugador profesional con el Cacique”, informó Colo Colo en sus redes sociales.
¿Qué dijo Raipán tras firmar con Colo Colo?
Tras firmar su primer contrato profesional con Colo Colo, Felipe Raipán conversó con los canales oficiales del club, donde entregó sus impresiones por este paso en su carrera. “Un proceso muy difícil, con mucho esfuerzo, dedicación, días malos y días buenos, pero siempre estamos ahí”, dijo de entrada.
“Mi objetivo es seguir trabajando , rendir en mi categoría y en el primer equipo si me toca jugar, y siempre con esfuerzo”, añadió.
Por último, manifestó su gratitud con quienes han aportado en su desarrollo. “Agradecer a mis compañeros, a mis profesores que siempre están ahí, a toda mi familia que me está apoyando siempre, en las buenas y en las malas; y a toda la gente de Pucón también que siempre me apoya”, concluyó.