Datos Clave Anuncio oficial: Felipe Raipán firmó su primer contrato como profesional con Colo Colo. Paso clave: El delantero de 16 años debutó este 2026 en el primer equipo y ya anotó un gol. Sensaciones: El jugador se mostró feliz por este nuevo paso en su carrera y confesó que espera seguir rindiendo en el club.

Colo Colo concretó su primer movimiento en el mercado de pases. Los albos confirmaron este viernes que blindaron a una de sus principales proyectos deportivos, el cual tiene apenas 16 años.

Hablamos de Felipe Raipán, delantero que debutó con el Cacique hace algunas semanas y que incluso anotó un gol vital en la Copa Chile. Esta jornada la nueva joya del Estadio Monumental firmó su primer contrato como profesional.

Felipe Raipán firmó su primer contrato con Colo Colo

Este viernes en compañía del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, el director ejecutivo, Jaime Pizarro, y el gerente deportivo del club, Daniel Morón, Raipán estampó su firma que lo mantendrá ligado al Popular.

“Nuestro delantero de 16 años, dio un nuevo paso en su carrera al sellar su vínculo como jugador profesional con el Cacique”, informó Colo Colo en sus redes sociales.

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐩𝐞 𝐑𝐚𝐢𝐩𝐚́𝐧 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐮𝐞𝐧̃𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐦𝐢𝐬𝐞𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐨𝐥𝐨-𝐂𝐨𝐥𝐨 🤟🏻⚪️⚫️



Nuestro delantero de 16 años, firmó su primer contrato profesional, dando un nuevo paso en el camino que soñó desde niño 👏🏻 pic.twitter.com/sU2T9mxuHr — Colo-Colo (@ColoColo) July 10, 2026

¿Qué dijo Raipán tras firmar con Colo Colo?

Tras firmar su primer contrato profesional con Colo Colo, Felipe Raipán conversó con los canales oficiales del club, donde entregó sus impresiones por este paso en su carrera. “Un proceso muy difícil, con mucho esfuerzo, dedicación, días malos y días buenos, pero siempre estamos ahí”, dijo de entrada.

“Mi objetivo es seguir trabajando , rendir en mi categoría y en el primer equipo si me toca jugar, y siempre con esfuerzo”, añadió.

Por último, manifestó su gratitud con quienes han aportado en su desarrollo. “Agradecer a mis compañeros, a mis profesores que siempre están ahí, a toda mi familia que me está apoyando siempre, en las buenas y en las malas; y a toda la gente de Pucón también que siempre me apoya”, concluyó.