Datos Clave Se aleja el Plan A: El uruguayo Santiago Mele era la prioridad de Fernando Ortiz, pero una arremetida de Independiente de Avellaneda frenó la operación. La nueva opción: Ante la emergencia, Juan Espínola (31 años), arquero con paso por la selección de Paraguay, fue ofrecido en el Estadio Monumental. Terreno avanzado: El nombre no es nuevo en Macul; hace unos días, el entorno del jugador ya había confirmado contactos preliminares con el “Cacique”.

El arco de Colo Colo se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza durante este mercado de invierno. La necesidad de Fernando Ortiz por incorporar a un arquero que compita de igual a igual con Gabriel Maureira obligó a Blanco y Negro a salir a buscar opciones internacionales, pero la billetera y la competencia desde Argentina han complicado el panorama.

Durante las últimas horas, la gran carta que tenía la gerencia deportiva comenzó a diluirse, obligando al club a mirar inmediatamente hacia un plan alternativo al otro lado de la cordillera.

¿Por qué se complicó la llegada de Santiago Mele a Colo Colo?

El gran anhelo del cuerpo técnico era Santiago Mele, arquero uruguayo del Monterrey y mundialista con Marcelo Bielsa. Colo Colo puso sobre la mesa una oferta concreta: préstamo por un año con opción de compra, asumiendo la mitad de su alto salario en México.

Sin embargo, apareció un viejo conocido para arruinar los planes: Gustavo Quinteros. Independiente de Avellaneda, equipo dirigido por el ex DT albo, arremetió con una propuesta económica que sedujo al jugador, por lo que su llegada a Macul quedó prácticamente en el congelador.

¿Quién es Juan Espínola, el arquero ofrecido a Colo Colo?

Ante la inminente caída de Mele, los teléfonos sonaron en Quilín y surgió un nombre de emergencia. Se trata de Juan Espínola, portero paraguayo de 31 años y 1,85 metros de estatura, quien fue ofrecido directamente a la dirigencia para asumir la portería alba.

El meta cuenta con una vasta trayectoria sudamericana. Formado en Cerro Porteño de Presidente Franco, registra pasos por Nacional de Asunción, Godoy Cruz, Olimpia y Belgrano. Además, tiene roce internacional tras haber debutado con la selección absoluta de Paraguay en 2022.

El nombre de Espínola no es una sorpresa total para la gerencia deportiva. De hecho, hace algunos días, su círculo íntimo ya había sincerado al portal AS Chile que existían sondeos preliminares (“estamos en conversaciones, pero nada concreto”). Hoy, con el Plan A casi descartado, ese interés inicial toma fuerza de cara a una posible oferta formal.

¿Qué le falta a Colo Colo para fichar a Juan Espínola?

Actualmente, el pase de Espínola pertenece a Newell’s Old Boys (donde tiene contrato hasta fines de 2028), pero se encuentra sumando minutos a préstamo en Barracas Central de Argentina.

Sus números en esta primera parte del año reflejan continuidad: ha disputado 11 partidos entre los torneos locales y la Copa Sudamericana, logrando mantener su arco en cero en tres oportunidades.

Para que Espínola aterrice en el Monumental, Colo Colo se enfrenta a una ingeniería contractual: lograr que el paraguayo interrumpa su cesión anticipada con Barracas (que vence en diciembre) y, en paralelo, negociar un nuevo préstamo directamente con Newell’s. Un desafío a contrarreloj para un equipo que necesita certezas bajo los tres palos.

En resumen

Colo Colo activó su “Plan B” para el arco tras la inminente caída del fichaje de Santiago Mele, quien tendría todo acordado con Independiente. Ante la emergencia, fue ofrecido el arquero paraguayo Juan Espínola (31 años), cuyo pase pertenece a Newell’s y hoy milita a préstamo en Barracas Central. El jugador ya venía sosteniendo contactos preliminares con Blanco y Negro, por lo que la dirigencia deberá negociar una salida anticipada desde Argentina si quiere sumarlo al plantel.

Sigue en Alairelibre.cl todos los movimientos del mercado de fichajes y las últimas novedades de Colo Colo en el Campeonato Nacional.