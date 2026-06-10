Christiane Endler fue parte de una ilustre previa del Mundial 2026 realizada en México en la que participaron leyendas del fútbol internacional, de la talla de Jürgen Klopp y Roberto Carlos, a pocas horas del inicio del certamen entre el elenco tricolor y Sudáfrica.

Tiane estuvo junto a al luchador de UFC Ignacio “La Jaula” Baamondes, el artista nacional Kidd Voodoo y el creador de contenido Pedro Canales “Coloro” en representación de Chile .

¿Qué estrellas del fútbol estuvieron con Christiane Endler en la previa del Mundial 2026?

Además de compartir con Roberto Carlos y Jürgen Klopp, Christiane Endler estuvo con el brasileño Marcelo, el argentino Maxi Rodríguez y el español David Villa, junto a artistas como Kenia Os, El Bogueto, NSQK, Elena Rose y Manuel Turizo, este último a cargo de un show exclusivo en la antesala del Mundial 2026.

Klopp fue el que causó estragos en nuestro país, debido a que mencionó a Colo Colo en el momento en que el influencer Coloro lo entrevistó. También recibió una camiseta de La Roja.

¿Por qué Christiane Endler estuvo en esta previa del Mundial 2026?

Tiane Endler dijo presente en este evento previo al Mundial 2026 porque es una de las embajadoras de la marca Adidas, que fue la organizadora de esta actividad. La chilena es una de las jugadoras más destacadas de la actualidad en el fútbol femenino porque llegó a la final de la Champions League con Olympique de Lyon, torneo que conquistó en la temporada 2021-22, la misma en la que fue elegida la mejor arquera del mundo por la FIFA.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial 2026 tiene su flamante inicio este jueves 11 de junio con el duelo inaugural entre México y Sudáfrica a las 15:00 horas de Chile en el estadio Ciudad de México, dando arranque a 39 días de competencia en ese país, Estados Unidos y Canadá.