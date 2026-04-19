Colo Colo recibió un balde de agua fría en su aniversario n°101, ya que durante esta jornada Palestino dio el batacazo de la fecha venciendo el Cacique por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026. Con este resultado, los dirigidos por Fernando Ortiz dejan escapar la oportunidad de ser punteros y superar a Deportes Limache que cierra la jornada puntero.

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El Cacique perdió por la cuenta mínima ante Palestino en el Monumental ⚪️⚫️



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El entrenador de la escuadra alba no logró darle la vuelta al encuentro mano a mano contra Cristián “Nano” Díaz, que obligó a que el técnico del Cacique buscara miles de formas de llegar al gol, el cual nunca llegó. Post partido, Ortiz dio las razones de la derrota alba y el cómo buscaron el tan ansiado empate.

Las razones y lamentos de Ortiz por la derrota ante Palestino

Tras el pitazo final, Fernando Ortiz se reunió con la prensa en el Estadio Monumental, donde señaló que su equipo había sido el dominador del encuentro y que fueron creadores de múltiples formas para llegar al arco rival, pero lo único que faltó fue la finalización de la jugada.

“El fútbol se gana con goles y el rival pudo convertir, mientras que nosotros no. Nos duele la derrota por la gente y el aniversario. Intentamos de todas las formas al crear millones de ocasiones pero no se pudieron concretar. Tenemos que dar vuelta la página rápido”, señaló el Tano Ortiz tras la derrota del Cacique en su aniversario n°101.

Además, el técnico de los albos se mostró preocupado por Joaquín Sosa y Fernando De Paul, ambos jugadores que salieron lesionados del encuentro ante Palestino. Ortiz no quiso dar un diagnóstico o plazos sobre las lesiones de sus pupilos y dejó en claro que mañana pasarán por estudios médicos.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Colo Colo debe pasar la página rápidamente tras la derrota ante Palestino en su aniversario n°101. Ahora, los dirigidos por el Tano Ortiz deberán viajar hasta el sur del país para visitar a Universidad de Concepción por la décimo primera jornada del Campeonato Nacional. El enfrentamiento entre el Campanil y el Cacique será el próximo domingo 26 de abril a partir de las 15:00 horas en el Estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción.



Cabe destacar que el popular aún tiene pendiente una fecha del torneo ante Coquimbo Unido. El duelo entre Colo Colo y el actual campeón del fútbol nacional, válido por la octava jornada del certamen, se disputará el domingo 3 de mayo en el Estadio Monumental, con horario a confirmar durante las próximas semanas.