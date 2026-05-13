Colo Colo perdió 1-0 ante Coquimbo Unido y complicó su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. Sin embargo, Fernando Ortiz sorprendió en su análisis post partido: se mostró conforme con el rendimiento de su equipo pese a la derrota y destacó el desempeño de sus jugadores

El ‘Tano’, que fue expulsado por el juez Gastón Philippe tras el pitazo final por sus reclamos, tuvo palabras para el arbitraje en un partido que si bien no tuvo mayores polémicas, el actuar del referee sí desató constantemente la molestia en la banca del Cacique.

¿Qué dijo Fernando Ortiz tras la derrota de Colo Colo?

El análisis del técnico llamó la atención desde el primer momento. Consultado por dónde pasó la derrota, Ortiz fue escueto en conversación con TNT Sports: “Coquimbo metió el gol y nosotros no”.

Sin embargo, descartó que el resultado refleje el rendimiento de su equipo. “Más allá del resultado siempre intentamos buscar. A veces los errores existen. Nos convirtieron por una pelota parada que sabíamos que era la única manera que nos podían concretar”, indicó.

Ortiz también respaldó a los jugadores jóvenes que puso desde la partida, dejando en la banca a experimentados como Javier Correa y Arturo Vidal. “Tengo plena confianza en todos los jugadores”, señaló, sin dar más explicaciones sobre la decisión de alinear a algunos juveniles.

¿Qué dijo Ortiz sobre el arbitraje y su expulsión?

El técnico fue expulsado por el árbitro Gastón Philippe sobre el final del duelo tras sus reclamos, pero prefirió no ahondar en el tema. “Yo no soy quién puede juzgar la labor del arbitraje, todos sabemos que es así”, indicó en una respuesta que dejó más preguntas que certezas sobre su postura real frente a lo ocurrido.

Sobre cómo sacudirse de la derrota, Ortiz fue directo: “Dando vuelta la página enseguida, trabajando mañana y el domingo tenemos una revancha”, sentenció.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El próximo partido de Colo Colo está a la vuelta de la esquina. Los albos recibirán a Ñublense por la duodécima fecha del Campeonato Nacional este domingo 17 de mayo desde las 17:30 horas en el Estadio Monumental.