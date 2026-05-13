Colo Colo no le gana a Coquimbo Unido de visita desde el 23 de octubre de 2022: ese día, un 2-0 con goles de Juan Martín Lucero y Agustín Bouzat cerró el título nacional para el Cacique. Desde entonces, tres visitas al Sánchez Rumoroso y ni un solo triunfo albo. Dos empates y una derrota es el saldo que arrastra el cuadro popular cada vez que viaja al norte.

Esta noche, a las 19:00 horas, ese dato pesa distinto: el partido contra los Piratas de Hernán Caputto es una “final” del Grupo A de la Copa de la Liga. Ganar o perder terreno en la tabla, para Fernando Ortiz, se decide en una cancha donde el Cacique lleva años sin saber lo que es celebrar.

¿Qué pasó en las tres visitas de Colo Colo desde el título?

La más dolorosa fue la más reciente. En la temporada 2025, Coquimbo le ganó al Cacique por la cuenta mínima con un gol de Bruno Cabrera, un resultado que además, fue un paso importante para conseguir el primer título de los aurinegros: los piratas jugaron ordenados, le cerraron los espacios y castigaron en la única que tuvieron. Las otras dos visitas terminaron en empate, lo que se siente como un punto menos para el equipo grande.

El historial total tampoco es para dormirse: en 31 encuentros como local en todas las competencias, Coquimbo Unido le ha ganado a Colo Colo en 6 ocasiones, con 10 empates y 15 derrotas. No son los números de un equipo intimidado por los albos, sino los de un club que en su casa sabe perfectamente cómo hacerle la vida difícil a uno de los más grande del fútbol chileno.

Los tres partidos sin ganar en Coquimbo

Desde el último festejo albo en el Sánchez Rumoroso, Colo Colo ha visitado tres veces a Coquimbo sin sumar de a tres:

2023 : Empate 2-2 (goles de Damián Pizarro al 3′ y Óscar Opazo al 84′ para el Cacique; Salvador Sánchez al 11′ y Luciano Cabral al 59′ para los piratas)

: Empate 2-2 (goles de al 3′ y al 84′ para el Cacique; al 11′ y al 59′ para los piratas) 2024 : Empate 0-0, con expulsión de Emiliano Amor a los 94′

: Empate 0-0, con expulsión de a los 94′ 2025: Derrota 0-1 (gol de Bruno Cabrera)

¿Qué se juegan Colo Colo y Coquimbo esta noche?

Colo Colo llega al Sánchez Rumoroso con el peso de una mala racha que ya tiene tres años. Ortiz necesita que su equipo funcione lejos del Estadio Monumental, y lo tendrá que hacer sin sus referentes de la ofensiva Maximiliano Romero y Javier Correa. Además, los albos llegan como líderes del Grupo A con 10 puntos, dos más que Coquimbo Unido, que tiene 8.

Solo clasifica a semifinales el ganador del grupo, y con una fecha pendiente tras este partido, la aritmética es simple: si el Cacique gana esta noche, llega a 13 puntos y los piratas no pueden alcanzarlo aunque ganen el último partido. El boleto a semifinales quedaría sellado antes de la fecha final.

Si en cambio Colo Colo empata, se queda en 11 y Coquimbo puede llegar a 11 también si gana su último encuentro, lo que dejaría la clasificación abierta hasta el final. Una derrota esta noche, en tanto, pondría al Cacique en una situación incómoda: los piratas lo alcanzarían en puntos y tendrían el resultado directo a favor.

Para Ortiz, ganar no es solo cortar una racha de tres años: es la única manera de no llegar a la última jornada sin haber definido el grupo.