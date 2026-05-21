Datos Clave Zampedri titular: El Toro será desde la partida en la UC ante Barcelona. Máxima precaución: El goleador jugará con una máscara para proteger su rostro tras sufrir una fractura nasal. Duelo clave: Los cruzados reciben al elenco ecuatoriano esta noche a las 20:30 horas.

Universidad Católica enfrentará esta noche un duelo clave. Los cruzados recibirán a Barcelona de Guayaquil en el Claro Arena con el objetivo de ganar para acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para este compromiso, una de las grandes interrogantes es la participación de Fernando Zampedri, quien sufrió una fractura nasal el pasado fin de semana. Sin embargo, según reveló Radio ADN, el Toro será desde la partida en el equipo de Daniel Garnero.

¿Cuál será la formación de U Católica vs Barcelona?

La principal incógnita de la UC para medirse al conjunto ecuatoriano era la inclusión de su goleador histórico luego que sufriera una fractura nasal producto de un rodillazo en su rostro en el duelo ante Deportes Limache.

Sin embargo, el entusiasmo de Zampedri habría convencido a Daniel Garnero para ser desde la partida esta jornada. Eso sí, el Toro deberá utilizar una máscara para proteger la zona afectada de su rostro.

De esta forma, Universidad Católica saltaría a la cancha con Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González y Eugenio Mena en defensa; Fernando Zuqui, Jojhan Valencia y Jimmy Martínez en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en ataque.

¿Cómo llega U Católica en la Libertadores?

Universidad Católica viene de igualar sin goles en su último partido en la Copa Libertadores frente a Cruzeiro. Pese a ello, los de la precordillera marchan terceros en el Grupo D con 7 puntos, aunque con un partido menos que sus antecesores.

De ganar hoy a Barcelona, los universitarios necesitarán un punto en su visita a Boca Juniors en La Bombonera en la última fecha para inscribirse entre los dieciséis mejores del certamen continental.

Equipo Puntos Cruzeiro 8 Boca Juniors 7 Universidad Católica 7 Barcelona 3

¿Cuándo juega U Católica?

Universidad Católica enfrenta a Barcelona de Guayaquil este jueves 21 de mayo a las 20:30 horas en el Claro Arena.