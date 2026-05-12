Colo Colo sale a la cancha del Francisco Sánchez Rumoroso con la misión de asegurar su clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga 2026: los Albos enfrentarán a Coquimbo Unido con un equipo plagado de jóvenes, ya que el técnico Fernando Ortiz está resguardando cargas pensando en lo que viene en el Campeonato Nacional.

El Tano y sus dirigidos ya están en la ciudad porteña para un duelo clave a jugarse este miércoles ante un rival con el que ya se han medido en dos ocasiones en esta temporada.

¿Cuál será la formación de Colo Colo ante Coquimbo por la Copa de la Liga 2026?

Colo Colo irá a la cancha ante Coquimbo con un equipo promedio de 23 años: Gabriel Maureira; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Álvaro Madrid, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Francisco Marchant y Yastin Cuevas.

Nombres como Arturo Vidal, Javier Correa y Maximiliano Romero quedan fuera del 11 inicial en un partido clave y, si bien se entiende la necesidad de no desgastar al equipo, este duelo es una forma de acercarse rápidamente a la clasificación a la Copa Libertadores, por lo que llama la atención que el DT haga una rotación.

De todas maneras, será una gran oportunidad para los tres de arriba Hernández, Marchant y Cuevas, quienes han tenido oportunidades en ambos torneos, pero darle la oportunidad de definir una clasificación a su equipo es una buena forma de foguearlos.

También estará en el banco Franco Garrido Caszely, nieto de la máxima leyenda de la historia del club Carlos Humberto Caszely.

¿Cuándo y a qué hora juegan Coquimbo vs Colo Colo por la Copa de la Liga 2026?

Coquimbo Unido y Colo Colo se enfrentan este miércoles 13 de mayo a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en duelo pendiente de la Fecha 4 de la Copa de la Liga 2026.

Los Albos necesitan el triunfo para clasificar a semifinales del torneo. Si empatan llegan con la primera opción a la última fecha y si pierden le ceden esa primera chance a los Piratas.

Para ver este partido debes acceder a TNT Sports Premium y HBO Max, aunque el duelo también estará disponible EN VIVO por el Minuto a Minuto de Al Aire Libre.