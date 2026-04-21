La U de Chile comenzó la semana del Clásico Universitario llena de incertidumbre. Los problemas físicos de sus principales figuras son la gran preocupación de los azules para recibir a la U Católica, donde intentarán enmendar el rumbo del equipo.

Sin embargo, este martes el panorama cambió abruptamente en el Centro Deportivo Azul. ¿La razón? Charles Aránguiz y Marcelo Morales entrenaron con normalidad y asoman como alternativa para el vital cruce frente a los cruzados.

¿Qué pasó con Aránguiz y Morales en la U de Chile?

De acuerdo a la información entregada por Bolavip, tanto Charles Aránguiz como Marcelo Morales entrenaron con normalidad este martes, por lo que podrían ser las novedades de Fernando Gago este domingo en el Estadio Nacional.

El Príncipe sufrió un problema muscular en el empate ante la U de Concepción, y cuando todo indicaba que estaba recuperado, una molestia en el sóleo inquietó al cuerpo médico del conjunto laico.

Por su parte, el ‘Chelo’ sufrió un microdesgarro en la derrota frente a Ñublense, el cual lo dejó fuera de la convocatoria del último partido de la U de Chile cuando empató sin goles frente a Everton de Viña del Mar.

¿Aránguiz y Morales jugarán el clásico en la U de Chile?

Aún se desconoce si Charles Aránguiz y Marcelo Morales jugarán el Clásico Universitario junto a la U de Chile, aunque su regreso a los entrenamientos ilusiona a los fanáticos azules.

Quien aún se encuentra al margen de las prácticas junto al resto de sus compañeros es Eduardo Vargas, quien es seguido desde cerca por el cuerpo médico de los universitarios.

Durante esta jornada, Fernando Gago conversó con TNT Sports, donde se refirió a la situación de Aránguiz y también de ‘Turboman’. “Estamos a principio de semana, esperaremos cómo evolucionan. Pero yo los necesito a todos sanos y que compitan por su lugar”, dijo el DT.

“Independiente de los nombres, obviamente Charles y Eduardo son muy importantes, porque los necesitamos y veremos si están para el partido”, concluyó.

¿Cuándo es el Clásico Universitario?

El Clásico Universitario entre la U de Chile y la U Católica está programado para este sábado 25 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Nacional.