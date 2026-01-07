Chile se impuso por 6-1 a Marruecos en el Mundial de la Kings League 2026: La Roja batió a uno de los favoritos del certamen y es líder del Grupo A, con la primera opción de clasificar a la siguiente ronda.

El que se robó la película fue Arturo Vidal, uno de los presidentes del equipo. El King alienta desde Santiago al equipo (vía telemática), pero no por eso pierde protagonismo en esta gran fiesta del fútbol espectáculo.

👑 Vidal se roba la película en el triunfazo de Chile en el Mundial de la Kings League

Vidal se mostró eufórico en todo momento: el líder del equipo celebró con todo los seis goles de Chile, que fueron obra de Juan Araya, Nacho Herrera (x4) y Mathías Vidangossy, en una tarde soñada para el elenco que también lidera el streamer Shelao.

El futbolista de Colo Colo, que tenía un micrófono que se escuchaba en la transmisión oficial, también se dio el tiempo durante el partido para bromear a un hincha de U de Chile que estaba entre el público, diciendo que debía sacarse la camiseta.

Sobre el final del duelo, Arturo Vidal bailó de alegría e invitó a los hinchas a viajar a Brasil, donde se disputa el Mundial de la Kings League.

“Ya saben cabros, viajen a Brasil no más. Este equipo va a dar que hablar. Vamos no más tenemos que ganar este Mundial”, expresó el King.

🇨🇱 🆚 🇨🇴 Chile vs Colombia EN VIVO: cuándo y dónde verlo por el Mundial de la Kings League

El último duelo de Chile en la fase de grupos del Mundial de la Kings League será ante Colombia. El compromiso se jugará este domingo 11 de enero a las 18:00 horas de nuestro país.

Para ver este compromiso puedes hacerlo por TV abierta a través de Canal 13, mientras que también puedes hacerlo por streaming en 13GO y Disney +.