Chile vuelve a escena en el Mundial de la Kings League 2026 luego de un exitoso debut ante Países Bajos, rival al que superó en definición a penales. El foco ahora está puesto en el segundo partido del Grupo A, donde enfrentará a Marruecos en un duelo clave para sus aspiraciones en el certamen que se disputa en Brasil.

El equipo nacional es presidido por Arturo Vidal, quien nuevamente seguirá el encuentro a distancia mientras realiza la pretemporada 2026 con Colo Colo. El King estuvo conectado vía streaming en el estreno y celebró la victoria junto a Shelao, uno de los referentes del proyecto chileno en esta Kings World Cup Nations.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Marruecos por el Mundial de la Kings League?

Chile enfrentará a Marruecos este miércoles 7 de enero, en un partido válido por la segunda fecha del Grupo A, que se disputa en Sao Paulo, Brasil.

📆 Miércoles 7 de enero de 2026

⏰ 18:00 horas de Chile

📺 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Marruecos EN VIVO por el Mundial Kings League 2026?

El partido entre Chile y Marruecos tendrá transmisión EN VIVO y GRATIS en Chile a través de Canal 13 y sus plataformas digitales 13GO y 13.cl. Además, el encuentro se podrá ver gratis y en vivo en las plataformas oficiales de la Kings League, con transmisión vía YouTube y Twitch.

📋 ¿Qué partidos le quedan a Chile en el Mundial de la Kings League?

Tras el duelo ante Marruecos, Chile cerrará su participación en la fase de grupos frente a Colombia. El encuentro se jugará el domingo 11 de enero a las 18:00 horas de Chile.