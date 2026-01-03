Este sábado 3 de enero arrancó la Kings World Cup Nations, el Mundial de la Kings League, torneo que tendrá lugar en Brasil hasta el próximo 17 de enero.

En la cita planetaria Chile, capitaneado por Arturo Vidal, participará junto a otros 20 países, los cuales son representados por influencers, streamers y figuras del fútbol.

El King es el presidente del combinado nacional, sin embargo, no estuvo presente en territorio brasileño, puesto que la competencia coincide con el inicio de la pretemporada de Colo Colo.

🤩 Debut triunfal de Chile en la Kings League

La selección de Chile se estrenó en la cita planetaria frente al combinado de Países Bajos, con el cual igualó 3-3 en el tiempo regular, por lo que todo se decidió en los shootouts.

En dicha instancia, el equipo nacional se impuso por 3-1. Los goles del equipo chileno los anotaron el arquero Matías Herrera (2’), el exfutbolista Ezequiel Luna (13’) y el delantero Ignacio Herrera de la Universidad de Concepción de penal (31’).

Además, en el inicio, el periodista e influencer Pedro Canales tuvo la oportunidad de anotar en su rol de presidente reemplazando a Arturo Vidal, pero falló su lanzamiento.

⚽ Arturo Vidal vibró a la distancia con la Kings League

Arturo Vidal, presidente de Chile en la Kings League, no pudo decir presente en el debut del equipo debido a que coincidió con el inicio de la pretemporada de Colo Colo.

Pese a ello, el experimentado volante de los albos se conectó a la distancia desde nuestro país y entregó órdenes a través de la transmisión que se pudo seguir por todos los rincones del mundo a través de streaming.

🤔 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en la Kings League?

Tras su debut triunfal en el Grupo A, Chile volverá a saltar a la cancha en la Kings League este miércoles 7 de enero cuando enfrente a Marruecos desde las 18:00 horas.

El último partido de la fase grupal, en tanto, tendrá lugar el próximo domingo 11 de enero a las 18:00 horas frente al combinado de Colombia.

