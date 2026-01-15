¡Tremendo! Chile venció por shootouts a España y avanzó a la gran final del Mundial de la Kings League 2026: La Roja jugó un partidazo ante el equipo de Dj MaRiio y derrotó por 2-0 en la definición tras un empate 5-5.

Es la primera vez que nuestro país juega esta competencia y ya hace historia, en una actuación inolvidable en Brasil. Arturo Vidal vibró a la distancia desde la pretemporada de Colo Colo en Uruguay.

⚽ Los goles de Chile vs España en semifinales del Mundial de la Kings League

Este partido fue golpe a golpe: Matías Herrera anotó para Chile en el primer minuto, pero luego lo dio vuelta España con los tantos de Aleix Martí y Dani Liñares.

Nacho Herrera marcó tres veces veces más para nuestro país, una de ellas en un shootout utilizado en el Penal Presidente, mientras que Mathías Vidangossy marcó un golazo para completar el score de La Roja.

Los españoles se perdieron su Penal Presidente, el que cedió Dj Maario a Spursito. El marcador terminó 5-5 y se fueron a la definición de los shootouts.

Desde los penales largos hubo dos chilenos que acertaron: Nacho Herrera y Mathías Vidangossy. Matías Donoso fue quien falló.

En España fallaron todos. El primer intento fue contenido por el arquero Matías Herrera, pero en el segundo el arquero fue suspendido por una falta su rival. En su reemplazo entró Rodrigo Martínez, quien no recibió goles, dado que atajó uno (el último) y sus contrincantes erraron dos.

👑 Arturo Vidal vibró con todo con el Mundial de la Kings League desde la pretemporada de Colo Colo

Arturo Vidal vivió un partido aparte: el King disfrutó desde la habitación de su hotel de concentración en Uruguay en la pretemporada de Colo Colo.

Vidal hizo la previa al partido del Cacique contra Olimpia en la Serie Río de La Plata y celebró con todo los goles de nuestra selección ante España, mientras que tras los shootouts dio rienda suelta a su alegría y efusividad.

📅 ¿Cuándo y contra quién juega Chile la final del Mundial de la Kings League 2026?

Chile juega la final del Mundial de la Kings League 2026 este domingo 18 de enero a las 20:10 horas de nuestro país.

Su rival saldrá de la segunda semifinal que disputan México vs Brasil.