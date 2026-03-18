Definidos los cuartos de final de la Champions League: ya sabemos cuáles son los ocho mejores equipos de Europa tras la definición de las últimas llaves de octavos este miércoles, por lo que el torneo entra en su recta final.

Así las cosas, en Al Aire Libre nos pegó la nostalgia y recordaremos la últimas vez que un chileno estuvo en esa fase del torneo más importante del viejo continente. También rememoraremos otras actuaciones históricas de los nacionales.

La última vez que un chileno jugó cuartos de final de la Champions League

El último chileno en llegar a los cuartos de final de la Champions League fue Arturo Vidal, quien con la camiseta de Barcelona alcanzó esa ronda en un formato especial de este torneo en 2020, ya que por la pandemia del Covid-19 tuvo que disputarse en partido único desde la fase de 8 mejores en Portugal.

El recuerdo no es positivo, dado que Vidal fue titular en la derrota por 8-2 de los Blaugranas contra Bayern Múnich, elenco que a la postre fue campeón en esa competición.

El mismo Vidal vivió dos experiencias buenas, pero traumáticas en semifinales de la Champions: en 2019 el King fue uno de los mejores jugadores de la llave de Barcelona vs Liverpool, pero no pudo evitar la remontada de los Reds por 4-0 en Anfield Road, luego de haber ganado por 3-0 en el Camp Nou.

En 2017, Arturo Vidal le anotó un gol a Real Madrid en semis, pero falló un penal en la derrota por 1-2 en la ida. En la vuelta, ganaron por el mismo resultado en el Santiago Bernabéu, pero en el alargue los Merengues sacaron toda su jerarquía para imponerse por 4-2, con un descomunal Cristiano Ronaldo, pero también con errores arbitrales que beneficiaron al elenco español.

En 2015, el King jugó la final con la camiseta de Juventus contra el Barcelona de Claudio Bravo. Vidal no pudo conquistar el torneo y sí lo hizo Bravo, aunque como no sumó minutos en el torneo, la Champions League no lo considera como uno de sus ganadores.

Alexis Sánchez y Tata Riera también llegaron a instancias finales de la Champions League

En 2012, Alexis Sánchez alcanzó las semifinales también con Barcelona, cayendo en una dolorosa semifinal ante Chelsea, elenco que lo eliminó con un planteamiento ultradefensivo y con un gol en los minutos finales de Fernando Torres, el que llegó a sellar el triunfo de los Blues, dado que sin ese tanto igualmente clasificaban.

Marcelo Salas también sabe de una final junto a Juventus en 2003, aunque tampoco estuvo presente en la recta final de la competencia, por una grave lesión de ligamento.

Otro que alcanzó la final de la Champions League fue Fernando Riera, quien como entrenador guió a Benfica a la definición en 1963 (Copa de Europa en esa época), perdiendo la final ante Milan en Wembley.

Los cuartos de final de la Champions League 2025-26

Los cuartos de final de la Champions League quedaron definidos de esta manera: