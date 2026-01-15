Ya se cuentan las horas para que el argentino Juan Martín Lucero aterrice en nuestro país y estampe su firma como nuevo refuerzo de U de Chile para este 2026, una movida que significa un golpe al mercado de parte de los azules pero también para el propio fútbol chileno, esto porque la incorporación del delantero a los azules implica que incluso tome un sitio que hasta hoy en día le pertenece a Arturo Vidal.

No fue fácil para la U que Lucero destrabara su salida del Fortaleza de Brasil al tener que resignar el buen sueldo que recibía en el elenco brasileño, un punto que fue tema en las negociaciones desde el club estudiantil pero que al parecer no se alejarían demasiado de las pretensiones del jugador, algo de lo que vino hablando durante los últimos días.

💰 Lucero desplazará a Arturo Vidal por los millones que le caerán en la U

Al momento de negociar su salida anticipada de Fortaleza, puesto le quedaban dos años de contrato, Juan Martín Lucero debió arreglar montos con el elenco cearense y en relación a aquello es que desde U de Chile también tuvieron que meterse la mano al bolsillo para poder convencerlo de volver a nuestro país.

Desde Brasil ya habían avisado que con su llegada al cuadro universitario el “Gato” se convertiría en el futbolista mejor pagado del fútbol chileno con un monto superior a los 100 millones de pesos mensuales, superando incluso en este ítem a Arturo Vidal, quien en Colo Colo percibió una cifra cercana desde su llegada, aunque según se supo hace aproximadamente 1 mes el Rey podría bajar sus pretensiones salariales para alivianar la carga económica de los albos que ya sufrió bastante en 2025.

Bajo ese escenario, lo expuesto por el sitio brasileño RTI sobre el salario de Lucero en la U lo pondría como el nuevo mejor pagado en Chile, destronando así a Vidal y quedando con la obligación de hacer valer cada peso con sus actuaciones en el terreno de juego junto a los azules.

El “Gato” Lucero será el mejor pagado en el fútbol chileno gracias a la U/ © IMAGO

⚽ ¿Cuándo firmará Juan Martín Lucero en U de Chile?

De acuerdo a lo informado recientemente por el periodista César Luis Merlo la llegada de Lucero a Chile está presupuestada para esta semana, por lo que su firma como nuevo jugador de la U debiese quedar resuelta en los próximos días a la espera del anuncio oficial que hagan desde el club laico.