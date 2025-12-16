El 2025 de Colo Colo sigue generando coletazos. Los albos tuvieron un año marcado por los fracasos, lo que no solo inquietó a sus hinchas, sino también a sus jugadores.

Uno de los más críticos fue Arturo Vidal, quien tras quedar fuera de la Copa Sudamericana se lanzó con todo contra Blanco y Negro y también contra Fernando Ortiz.

Sin embargo, el King no se quedó en eso y en su última aparición pública, el pasado fin de semana en el marco de las elecciones presidenciales, volvió a encender la polémica por sus dichos respecto a la partida de Mauricio Isla.

😨 Dichos de Arturo Vidal no cayeron bien en Colo Colo

El ‘King’, quien también sufrió un quiebre con el entrenador del equipo, Fernando Ortiz, lanzó una declaración que no pasó desapercibida en el directorio de Blanco y Negro.

“A uno no le preguntan lo que es mejor para Colo Colo”, dijo el referente del equipo, palabras que sacaron ronchas al interior de la concesionaria que rige los destinos del Cacique.

😱 Vicepresidente de Blanco y Negro se lanza con todo contra Arturo Vidal

El encargado de salir a responder a Arturo Vidal fue Eduardo Loyola, director y vicepresidente de Blanco y Negro, quien no se guardó nada para contestar a las palabras del volante.

“Colo Colo es una institución que tiene una sola cabeza: el directorio. Y el directorio resuelve lo que es imprescindible para la gobernanza del club”, dijo en conversación con Cooperativa Deportes.

Por otro lado, Loyola se refirió a la continuidad del King, puesto que se ha especulado con su salida tras la ratificación de Fernando Ortiz en la banca. “Arturo tiene contrato vigente y él debe someterse a las normas de la institución”, aclaró el director de ByN, quien además dijo que Vidal “es un personaje, pero también es uno más del plantel”.

