Arturo Vidal dio una lección de carácter en la noche del domingo en el Estadio Monumental: el King jugó el Superclásico 199 con una molestia en el pecho que arrastra desde hace cuatro o cinco días, sin decirle nada al cuerpo técnico de Fernando Ortiz hasta después del partido. Colo Colo cayó 0-1 ante Universidad de Chile con el único gol de Matías Zaldivia a los 70 minutos, en una noche donde los albos no encontraron el camino y los azules lograron su primer triunfo de la Liga de Primera 2026 en el estadio de su eterno rival.

Una derrota que duele doble: por el resultado y por el lugar donde se produjo. Vidal fue uno de los pocos que rindió en el mediocampo albo, pese a recibir una tarjeta amarilla tempranera que lo condicionó toda la tarde. En el segundo tiempo, con el riesgo de ver la segunda amarilla y el desgaste físico acumulado, fue sustituido por Ortiz. Fue entonces cuando el nacido en San Joaquín se dirigió a la zona mixta y dijo lo que nadie esperaba escuchar.

¿Qué lesión tiene Arturo Vidal ?

Vidal fue directo en zona mixta: “Sí, tengo una molestia. Pero no sé cómo se dice así, no sé cuál es la lesión. Es acá en el pecho. Hace cuatro o cinco días que vengo con lo mismo. Traté de hacerlo lo más que pude nomás”. El King no especificó si se trata de una lesión muscular, una costilla comprometida u otro tipo de afección, pero dejó en claro que lleva casi una semana con el problema.

El parte médico de esta semana será clave para saber cuánto tiempo necesita antes de la visita a Audax Italiano por la Fecha 6.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo su próximo partido del Campeonato Nacional?

Por la Fecha 6 de la Liga de Primera 2026, Colo Colo visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo sábado 7 de marzo.

Los albos necesitan volver a ganar de inmediato para no perderle pisada a los líderes ni permitir que la U, con la moral por las nubes tras el Superclásico, se les acerque en la clasificación.