Arturo Vidal se llenó de críticas en redes sociales, debido a que en su perfil de Instagram aparecía reposteado un video del Presidente Electo, José Antonio Kast, en el que señalaba que “la primera dictadura fue la de Salvador Allende”.

Ante esto, el King salió a dar una respuesta a través de sus historias de Instagram, en días que han sido turbulentos para él, debido a su primera participación en las Elecciones Presidenciales.

La respuesta de Vidal ante las críticas por un supuesto apoyo a Kast

Arturo Vidal entregó el siguiente mensaje: “Me avisaron que tenía dos videos reposteados en mi IG. Uno de carácter político y otro de humor, que no sé quipux los puso ahí”.

“Son videos que no representan mi pensamiento y fueron eliminados de inmediato”, fue el cierre de la aclaración de Vidal en sus redes.

Vidal se llenó de críticas en las Elecciones Presidenciales

Arturo Vidal ha vivido días intensos, ya que ha sido señalado por un supuesto apoyo a José Antonio Kast, que él mismo ha descartado.

Ya le pasó el fin de semana cuando celebró su participación en este proceso democrático, con una foto de Kast como ganador, lo que valió odio por parte de algunos cibernautas.

Más tarde, Vidal expresó: “Qué lamentable es leer este tipo de mensajes. Jamás he dicho cuál es mi voto porque no es mi obligación hacerlo público y tampoco es correcto que se me juzgue por donde vengo”.

“Pueden juzgarme porque no fue mi mejor año, pueden juzgarme cuando he cometido errores que todos conocen. Pero jamás permitiré que se me juzgue por sentirme feliz de ser parte de la democracia”, añadió.