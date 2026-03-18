Arturo Vidal puede ser baja en el duelo de Colo Colo ante Coquimbo Unido en su estreno en la Copa de la Liga 2026, debido a una amigdalitis presentada en las últimas horas, que le ha impedido trabajar con normalidad en el estadio Monumental.

De hecho, el cuerpo técnico del Cacique mandó a Vidal a hacer reposo a su casa este miércoles, por lo que no pudo terminar la jornada de entrenamiento, lo que obviamente lo pone de inmediato en duda ante los Piratas.

¿Quién reemplazará a Vidal en Colo Colo ante Coquimbo?

Esta situción llega justo en un momento en que Arturo Vidal vive un “renacer” en el Cacique: sus últimos partidos han sido en un gran nivel, principalmente los últimos dos contra Audax Italiano (1-0) y Huachipato (2-0), en los que ha actuado como líbero, posición en la que se le ha visto cómodo y ha ayudado a Colo Colo a tener solidez defensiva.

Es por esto que resulta un desafío pensar en quien lo reemplazará en la zaga colocolina. Javier Méndez aparece como una opción razonable: el uruguayo prácticamente no ha jugado desde que arribó a Macul a principios de año, pero viene con buenos pergaminos, ya que fue bastión de la defensa de Peñarol y tiene experiencia en situaciones de presión.

Erick Wiemberg y Jeyson Rojas pueden actuar en la posición de defensas también, aunque ambos más acostumbrados a la posición de stopper (quizás corriendo a Jonathan Villagra o Joaquín Sosa a la zona de líbero). En el caso de Rojas dejaría libre su espacio de carrilero derecho, el que puede ser ocupado por Matías Fernández.

No obstante, el problema es que Sosa también tiene complicaciones físicas, teniendo que ser incluso reemplazado ante Huachipato por el mencionado Wiemberg. Si se concretan ambas bajas, el DT Fernando Ortiz tendrá que rearmar el puzzle moviendo varias piezas.

¿Cuándo juega Colo Colo vs Coquimbo por la Copa de la Liga?

Colo Colo recibe a Coquimbo Unido este sábado 21 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Monumental por la Copa de la Liga 2026.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports o TNT Sports en HBO Max.

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