Colo Colo volvió a festejar en el Campeonato Nacional. Los albos derrotaron por 2-0 a Huachipato el pasado lunes y se mantienen como líderes exclusivos del torneo con 15 puntos.

Sin embargo, la alegría del Cacique se vio empañada este martes. ¿La razón? Javier Correa sufrió una lesión que lo tendrá alejado de las canchas, por lo que se perderá los próximos partidos del equipo.

¿Qué le pasó a Javier Correa?

Javier Correa volvió a ser suplente en Colo Colo y apenas sumó algunos minutos en la victoria sobre los acereros. El delantero ingresó en el minuto 87 en reemplazo de Maximiliano Romero, quien es el titular indiscutido para Fernando Ortiz.

Sin embargo, Correa sufrió nuevamente esta jornada, puesto que según reveló el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, se lesionó durante el entrenamiento del martes en el Estadio Monumental.

“El delantero se desgarró esta mañana en la práctica de Colo Colo (isquiotibial izquierdo). El jugador de los albos se realizó hace minutos los exámenes de rigor”, confirmó el comunicador.

¿Cuánto tiempo estará fuera Javier Correa?

Fue el propio reportero albo quien especificó que Javier Correa estará al menos un mes alejado de las canchas producto del desgarro en el isquiotibial izquierdo que sufrió este martes en el entrenamiento.

“Javier Correa estará al menos cuatro semanas fuera de las canchas”, aseguró el periodista, lo que significa un duro golpe para el cuerpo técnico de Colo Colo encabezado por Fernando Ortiz.

Javier Correa estará al menos cuatro semanas fuera de las canchas. El delantero se desgarró esta mañana en la práctica de Colo-Colo (isquiotibial izquierdo). El jugador de los albos se realizó hace minutos los exámenes de rigor @adnradiochile pic.twitter.com/tE5B9bvKTA — Cristian Alvarado (@cr_alvarado83) March 17, 2026

Los partidos que se perdería Javier Correa en Colo Colo:

Colo Colo vs Coquimbo Unido – Copa de la Liga, 21 de marzo

vs Coquimbo Unido – Copa de la Liga, 21 de marzo Deportes Concepción vs Colo Colo – Copa de la Liga, 24 de marzo

– Copa de la Liga, 24 de marzo Colo Colo vs Huachipato – Copa de la Liga, 1 de abril

vs Huachipato – Copa de la Liga, 1 de abril Deportes Concepción vs Colo Colo – Campeonato Nacional, 5 de abril

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo vuelve a jugar este sábado 21 de marzo a las 20:30 horas cuando reciba a Coquimbo Unido en su debut en la Copa de la Liga 2026.

En resumen

Baja en Colo Colo: Javier Correa sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo.

Javier Correa sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Tiempo fuera: El delantero estará alrededor de 4 semanas fuera de las canchas.

El delantero estará alrededor de 4 semanas fuera de las canchas. Otra vez fuera: Producto de esta lesión, el atacante se perderá la fase de grupos de la Copa de la Liga.

¿Cómo afectará esta baja en Colo Colo? Comenta junto a nosotros en Al Aire Libre.