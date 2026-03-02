Arturo Vidal se sumó a las críticas de Colo Colo contra el arbitraje tras la derrota por 1-0 en el Superclásico contra U de Chile en el estadio Monumental, que significó el fin de una racha de tres victorias consecutivas en el Campeonato Nacional 2026.

Vidal aseguró que no quería referirse a lo hecho por el juez Cristian Garay, pero finalmente lo hizo, cuestionando dos jugadas: su temprana amonestación y la falta que provocó el gol de Matías Zaldivia en los Azules.

Las quejas de Arturo Vidal contra el árbitro después del Superclásico

En diálogo con la prensa, Arturo Vidal señaló: “Nunca tuvieron espacio para atacar, no sé cuántas veces llegaron, ustedes saben. Y el gol viene de una jugada, viene de una falta que no sé cómo se cobra, acá nomás pasan esas cosas, se cobran esas faltas, pero bueno, ya está, como dije ya, perdimos, nada más se puede hacer”.

“No quiero hablar de eso porque ya perdimos, qué vamos a hablar de eso. Molesta al principio que te saque una amarilla en un clásico, pero no quiero seguir hablando de eso, porque, o si no, me voy a ir más allá y no quiero. El entrenador dijo que iba a hablar de esto, así que nada, perdimos, a mejorar nomás, mañana ya empezamos a preparar el partido del sábado”, añadió.

Junto con esto, analizó la derrota de Colo Colo frente a U de Chile: “Es una derrota, está empezando el campeonato, seguiremos luchando, porque nuestro objetivo no es solo un partido, sino que son los títulos de este año, así que seguiremos trabajando día a día más fuerte”.

Fernando Ortiz también criticó el arbitraje de Garay

En diálogo con TNT Sports en el Monumental, Fernando Ortiz también cargó contra el árbitro Cristian Garay: “Yo acepto la derrota, pero creo que el protagonismo no fue para el rival ni para nosotros, el protagonista se lo lleva otra persona y sabemos de qué estoy hablando”.

“Millones de faltas reiteradas que no le muestran tarjetas a ellos, parece que soy alguien que busca excusas y no busco excusas. Pero faltas tras faltas, lo vamos a analizar tras el partido, no tengo duda que desvirtúa el juego”, sentenció.