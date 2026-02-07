La eliminación de la Selección chilena en la Copa América 2011 marcó uno de los golpes más duros de la antesala a la Generación Dorada. Chile llegaba como favorito, pero terminó cayendo en cuartos de final ante Venezuela, en una noche que dejó cicatrices deportivas profundas.

A 15 años de ese partido, uno de sus protagonistas volvió a poner el foco en aquel duelo, esta vez lejos del resultado. Gabriel Cichero, autor del gol que selló la eliminación chilena, acusó públicamente a Arturo Vidal por una agresión ocurrida durante el encuentro, reabriendo un episodio que había quedado enterrado en la memoria del torneo.

❓ ¿Quién acusa a Arturo Vidal y en qué contexto ocurrió el hecho?

La acusación proviene de Gabriel Cichero, exdefensor venezolano y figura de la Vinotinto en la Copa América 2011.

Según su testimonio, el cruce ocurrió durante el partido de cuartos de final ante Chile, mientras ambos jugadores se marcaban en acciones de balón detenido. Cichero revivió el episodio en conversación con el programa Simple VZLA, donde decidió relatar un hecho que, hasta ahora, no había hecho público.

El exfutbolista fue directo al describir la situación vivida en el área chilena y no evitó comparaciones con otros episodios polémicos del fútbol sudamericano: “Yo marcaba a Vidal, viste que Vidal siempre fue un tipo polémico en el campo. Él me marcaba en los córner y yo a él, y en un córner me mete un dedo en el trasero”.

Luego, profundizó en cómo lo afectó el momento: “Él sabe que yo también soy un tipo jodido en el campo y capaz que lo agredía. Yo quedé con la vena así, qué hago en esta situación porque nunca me había pasado”.

El propio Cichero vinculó el episodio con el recordado caso protagonizado por Gonzalo Jara y Edinson Cavani en la Copa América 2015. Ese antecedente marcó un antes y un después en la percepción de las provocaciones dentro del área y su impacto disciplinario y mediático.

La comparación potencia la gravedad del relato y explica por qué el testimonio generó repercusión inmediata, pese al tiempo transcurrido.

⚽ ¿Cómo terminó el partido tras el cruce denunciado?

Según el relato del exdefensor, el incidente quedó dentro de la cancha y no derivó en una sanción inmediata. Minutos después, Cichero convirtió el gol que selló el triunfo por 2-1 de Venezuela y la eliminación de Chile.

Así lo recordó: “Quedó todo ahí y él me marcaba en el córner y le hago el gol. Ya lo maté, no tuve que meterle el dedo, para qué, ya se lo metí a todo el país”.

📅 ¿Por qué esta acusación aparece 15 años después?

El exjugador explicó que nunca había vivido una situación similar en su carrera y que, con el paso del tiempo, decidió contarla públicamente.

El contexto actual y la distancia temporal permitieron que el episodio resurja sin el ruido competitivo del momento.

Su testimonio agrega una nueva arista a uno de los partidos más recordados —y dolorosos— de la historia reciente de la Roja.

📰 En resumen

Gabriel Cichero acusó a Arturo Vidal por una agresión en la Copa América 2011

El hecho habría ocurrido durante un tiro de esquina ante Venezuela

El exdefensor comparó el episodio con el caso Jara–Cavani

La acusación se conoce 15 años después del partido

Cichero fue el autor del gol que eliminó a Chile

El relato reabre un capítulo incómodo de la historia de la Roja

