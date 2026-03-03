Arturo Vidal no suele guardarse nada, pero esta vez fue más allá. En una conversación reciente, el mediocampista chileno reconoció abiertamente que no se lleva bien con Rodrigo De Paul y dejó una frase que remeció el ambiente futbolero trasandino.

La declaración revive el áspero Chile vs Argentina disputado por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un partido caliente en el Estadio Nacional que dejó roces, empujones y miradas desafiantes. Ahora, meses después, el cruce vuelve a instalarse en la agenda.

¿Qué dijo Arturo Vidal sobre Rodrigo De Paul?

Arturo Vidal fue consultado en el podcast Enfocados, del exfutbolista peruano Jefferson Farfán, sobre con qué jugador mantiene una mala relación. Su respuesta fue directa y sin matices.

“Ahora, últimamente, el partido con De Paul… por canchero. Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”.

La frase alude al último enfrentamiento entre Chile y Argentina por las Eliminatorias, donde ambos protagonizaron varios roces en la mitad de la cancha.

Tras esa declaración, el conductor le preguntó si consideraba que él o el argentino era mejor jugador. Vidal respondió con ironía: “¿Es broma o me lo estás preguntando en serio?”, dejando clara su postura.

¿Qué pasó entre Vidal y De Paul en el Chile vs Argentina por Eliminatorias?

El cruce más intenso entre ambos ocurrió el 5 de junio de 2025, cuando Chile recibió a Argentina en el Estadio Nacional por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ese día, la Albiceleste se impuso por la cuenta mínima en un duelo donde el equipo chileno generó ocasiones, pero no logró concretar. Argentina manejó la posesión y el ritmo del partido, mientras Vidal centró buena parte de su energía en el duelo personal con De Paul.

Hubo una infracción que encendió el enfrentamiento individual. Vidal recibió tarjeta amarilla y, desde ese momento, el duelo se tornó más físico y verbal, con empujones y constantes provocaciones en la mitad del campo.

¿Cómo quedó Chile tras esa derrota ante Argentina?

La caída dejó consecuencias deportivas importantes. Argentina sostuvo el liderato de la tabla con 34 puntos, mientras que Chile quedó en el último lugar con 10 unidades.

El escenario se agravó tras la posterior derrota ante Bolivia por 1-0, resultado que terminó por sepultar las aspiraciones mundialistas de la Roja en ese proceso clasificatorio. Ese contexto explica parte de la tensión que todavía rodea aquel enfrentamiento.

En resumen

Arturo Vidal reconoció su mala relación con Rodrigo De Paul.

Declaró: “Lo tengo ahí, me lo cruzo y le meto una dura”.

El cruce revive el tenso Chile vs Argentina por Eliminatorias 2026.

En ese partido hubo amarillas, roces y provocaciones constantes.

Argentina ganó 1-0 y Chile quedó en el último lugar de la tabla.

Las declaraciones del “King” ya generan eco en Argentina y vuelven a instalar una rivalidad que parecía cerrada en la cancha. En AlAireLibre.cl seguiremos atentos a cualquier respuesta desde el otro lado de la cordillera y a los próximos capítulos de este duelo que, claramente, no terminó en el Nacional.