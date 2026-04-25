Universidad de Chile debe recibir a Universidad Católica por la undécima jornada del Campeonato Nacional 2026, con la misión de sumar de a tres para volver a los puestos de arriba en la tabla. Es por ello que Fernando Gago optó por un once inicial con varias sorpresas, al dejar a tres titulares en la banca.

Pintita recuperó a Charles Aránguiz para el Clásico Universitario 202, pero como era de esperarse no irá en los titulares del encuentro. Además de la ausencia del Príncipe, Gago se decidió con dos jóvenes sorpresas para reemplazar a titulares indiscutidos de los azules.

Las sorpresas de Gago para el Clásico Universitario

Universidad de Chile confirmó mediante sus redes sociales la formación que jugará el Clásico Universitario ante U Católica, donde sorprenden los ingresos de Lucas Barrera en el medio del campo e Ignacio Vásquez en la ofensiva, mientras que son retirados de los once iniciales Javier Altamirano y Lucas Assadi.

Con esta decisión, la formación que plantea Fernando Gago para el clásico ante los cruzados en el Estadio Nacional son Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Israel Poblete, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Juan Martín Lucero e Ignacio Vásquez.

El 11 Inicial del Romántico Viajero para enfrentar a Universidad Católica en el Estadio Nacional 🔵🔴 pic.twitter.com/E5HXNNY0ji — Universidad de Chile (@udechile) April 25, 2026

Con las sorpresivas sustituciones en el once inicial de Gago, los suplentes que serán opciones para el enfrentamiento son Cristopher Toselli, Franco Calderón, Diego Vargas, Nicolás Fernández, Lucas Assadi, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz y Vicente Ramírez.

Además, a pesar de entrar en la citación Eduardo Vargas no será parte del encuentro ni como suplente para no arriesgar en que se empeore su lesión sufrida ante Ñublense hace dos fehas atrás, y verá el duelo entre azules y cruzados desde las gradas del coloso de Ñuñoa.