Colo Colo tiene una cita clave este domingo en el Estadio Monumental: recibe a Coquimbo Unido por un compromiso pendiente del Campeonato Nacionaly con la chance de quedar como exclusivo puntero del torneo. Sin embargo, Fernando Ortiz llega al partido con una duda de peso en la defensa.

Jonathan Villagra sufrió dolencias físicas en el duelo ante Universidad de Concepción y llega al límite al encuentro del domingo. El periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, fue quien encendió las alarmas: “Entrenando de a poco, pero debería estar en el partido del próximo domingo”, señaló sobre el ex Unión Española, quien le ganó el puesto a Javier Méndez y se consolidó como titular inamovible en el esquema albo.

Las buenas noticias para el DT argentino llegan desde otro flanco:Arturo Vidal está de vuelta y Joaquín Sosa completó su recuperación, lo que le devuelve opciones al mediocampo y a la banda. Con tres puntos en juego y el liderato en la mira, Ortiz definirá este sábado si Villagra va en el once o si Méndez retoma la titularidad ante los Piratas.

🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy sábado 2 de mayo