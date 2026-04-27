Deportes La Serena empató 0-0 ante Huachipato el domingo en La Portada y salvó un punto que se veía perdido, pero lo que ocurrió después del pitazo final puede costarle más caro que una derrota. El árbitro Fernando Vejar entregó a la ANFP un informe con denuncias que nada tienen que ver con el juego y que abren un frente disciplinario para el club nortino.

No es común que un juez trascienda lo estrictamente futbolístico en su reporte oficial. Cuando lo hace, suele ser porque encontró algo que no puede ignorar. Eso fue exactamente lo que pasó en La Portada.

Lo que Vejar encontró fuera de la cancha y complica a La Serena

El árbitro consignó dos irregularidades administrativas del club local. La primera: la impresora del estadio no funcionó, lo que retrasó la publicación de la planilla oficial del partido, un trámite que los reglamentos de la ANFP exigen completar antes del inicio. La segunda es más grave: Vejar denunció que el camarín destinado a la terna arbitral no tenía agua caliente.

Esa condición es de cumplimiento obligatorio bajo el reglamento de recintos deportivos del fútbol profesional chileno. Clubes de Primera División han recibido multas y amonestaciones formales por infracciones similares, según consta en resoluciones previas del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Para La Serena, que pelea por no descender, abrir un expediente disciplinario en esta parte de la temporada es un golpe institucional que se suma a la presión deportiva.

La cancha también dejó problemas

El partido en sí tampoco fue tranquilo para los granates. Francis Mac Allister vio la segunda amarilla en el segundo tiempo y dejó al equipo con diez hombres durante casi toda la segunda mitad. Vejar justificó la expulsión en su informe: el jugador cometió conducta antideportiva por “cortar un ataque prometedor del equipo adversario, jugando el balón con su mano de forma voluntaria”.

La Serena rescató un punto, pero enfrenta un informe arbitral y seguramente deberá responder ante la ANFP.