Deportes La Serena consiguió un triunfo vital en el Campeonato Nacional 2026. Los papayeros se impusieron por la cuenta mínima a Everton de Viña del Mar en el Estadio La Portada y tomaron un respiro en la tabla de posiciones.

En un partido apretado, el trámite se desequilibró gracias a una genialidad de Jeisson Vargas, quien anotó el gol que le dio el triunfo a los granates sobre los viñamarinos.

El gol de La Serena vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

El único gol del partido llegó a los 15 minutos, cuando Jeisson Vargas sirvió un tiro libre perfecto para superar al portero Ignacio González y dar el triunfo a Deportes La Serena sobre Everton de Viña del Mar.

Con este triunfo, los granates sumaron 12 puntos y escalaron hasta la novena posición de la tabla, superando a los viñamarinos que se quedaron décimos con 11 unidades.

🥵⚽ Golón de categoría



Jeisson Vargas abrió la cuenta en este #MatchdaySábado, con un golazo de tiro libre en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026.



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Estadísticas de La Serena vs Everton por el Campeonato Nacional 2026

Primera Division – 2026 DÍA DE PARTIDO 9 La Serena Sin Comenzar Everton CD Team Stats Last Confrontations EVE 3 – 1 LA 28/08/2025 LA 2 – 1 EVE 13/04/2025

¿Cuándo vuelven a jugar La Serena y Everton?

La Serena vuelve a jugar por el Campeonato Nacional 2026 el próximo sábado 18 de abril a las 20:00 horas frente a Deportes Concepción en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Por su parte, Everton de Viña del Mar recibirá a Universidad de Chile en el Estadio Sausalito el sábado 18 de abril a las 17:30 horas. Ambos partidos serán por la fecha 10 del torneo.