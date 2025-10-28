4.5 rating 1xBet Chile Apuestas, casino y juegos rápidos Distintas secciones de apuestas

Buena cobertura de e-sports

Bonos y ofertas diarias

Paquete de bienvenida con giros gratis

¿Qué ofrece 1xbet Chile?

BONOS 1XBET DETALLE Ir al bono ⚾Bono 1xbet deportes Bono del 100% hasta 150.000CLP VER BONO 1XBET > > 🃏Bono 1xbet casino Bono del 100% hasta 1.400.000CLP VER BONO 1XBET > >

1xBet Chile cuenta con más de 15 años de trayectoria en el mercado de las apuestas y se encuentra habilitada para operar en Latinoamérica bajo licencia 1668/JAZ de Curazao. Además de los aspectos de la seguridad, hemos analizado de qué manera garantiza esta casa la diversión a sus clientes.

Encontramos que 1xBet ofrece una amplia variedad de posibilidades para apuestas deportivas y una amplia sección de casino, todo esto en un entorno muy seguro. Además, recopilamos opiniones de clientes de 1xBet para conocer su experiencia como usuarios.

Nuestra experiencia apostando en 1xBet

Esta reseña completa, que abarca todos los aspectos que todo nuevo cliente quiere y necesita conocer, es fruto de nuestra investigación práctica sobre los aspectos que caracterizan a la plataforma del operador, así como de nuestra propia experiencia con el uso de 1xBet online.

Hemos tenido en cuenta los juegos, deportes, mercados y opciones de apuestas ofrecidas, así como las promociones, métodos de pago y, especialmente, los estándares de seguridad del sitio. De esta manera, compilamos una reseña completa con información de primera mano basada en la experiencia.

Ofertas de apuestas disponibles en 1xBet Chile

Los deportes que 1xBet online ofrece son muchos y, aunque el más extenso es el fútbol por su popularidad, aquí también hay una gran propuesta para tenis, básquet, vóley, hockey, ajedrez, bolos y muchos más.

La sección de deportes incluye shows televisivos populares, eventos de política, apuestas meteorológicas y una sección especial de e-Sports.

Tipos y mercados de apuestas en 1xBet

En los mercados deportivos de 1xBet, es posible apostar con antelación al evento o en vivo, disfrutando así de la dinámica que acompaña el avance del encuentro y cómo las probabilidades se modifican a lo largo del desarrollo, permitiéndote modificar tu apuesta.

Los mercados para apostar varían en función del deporte. En 1xBet encuentras mercados como la victoria de cada equipo, el empate entre ambos, el mercado de doble oportunidad y los que inclinan el evento a favor de alguno de los equipos, a través del hándicap.

Puede utilizarse el constructor de apuestas en la sección de deportes para armar tu apuesta seleccionando los diferentes mercados.

1xBet en vivo ¿Cómo funciona?

Los eventos más importantes se retransmiten por la plataforma de streaming del operador en la sección “Directo” dentro de deportes. Esta función permite seguir el evento en tiempo real y realizar apuestas, las cuales también pueden ser modificadas a lo largo del partido.

Los mercados ofrecidos son impresionantemente variados. Además, las estadísticas que allí se proporcionan son una herramienta muy valiosa para combinar con este tipo de apuestas.

Código Promocional 1xBet Chile para Mes 2024

Registrándote durante este mes con el código promocional 100MAX, obtendrás grandes beneficios como bonos y promociones diseñados para nuevos clientes.

Visita aquí nuestro artículo sobre el código promocional 1xBet, donde encontrarás toda la información detallada acerca de cómo puedes aprovechar la promoción.

Bonos y ofertas en 1xBet Chile

La principal bonificación que recibe cada nuevo cliente de la plataforma es el 100% de su primer depósito, hasta 150.000 CLP para apostar en sus deportes favoritos.

Además, es posible elegir el bono para apostar en el casino, el cual multiplica el importe de los primeros cuatro depósitos y regala 150 giros gratis para las tragamonedas.

Términos y condiciones de los bonos de 1xBet

Estos son los requisitos de apuesta e información importante que necesitas conocer sobre los bonos en 1xBet online:

Debes ser mayor de 18 años y residir en Chile para poder registrarte con el código promocional.

Debes realizar un depósito mínimo de 740 CLP para acceder al bono para deportes.

Debes apostar el monto del bono 5x para poder retirar las ganancias obtenidas con el mismo.

Debes completar el proceso de verificación de la cuenta, el cual es bastante sencillo.

1xBet apuestas Chile ¿Cómo registrarse?

Dirígete a la página principal en el sitio oficial de 1xBet. Haz clic en el botón verde de registro. Elige el modo en que prefieras registrarte: un clic, por teléfono, por e-mail o redes sociales y mensajería. Selecciona el país y la moneda a utilizar. Ingresa en este momento el código promocional 100MAX. Confirma tu registro.

Métodos de pago en 1xBet Chile

Método Medio de pago Monto mínimo Monto máximo Retiro Tarjetas bancarias Visa

Master

¿Cómo ingresar dinero en 1xBet?

Una vez creada tu cuenta, es muy sencillo depositar dinero para comenzar a apostar. Lo único que tienes que hacer es hacer clic sobre el botón “depósito”, elegir allí el método que prefieras, ingresar el importe y confirmar la operación. Asegúrate de considerar los montos mínimos y máximos que cada método admite.

¿Cómo retirar mis fondos en 1xBet?

Una vez que dispongas de ganancias en tu cuenta y desees retirar dinero, simplemente ingresa en tu perfil de la cuenta y selecciona la opción para realizar retiradas. Luego, elige el método de retiro, ingresa el importe y confirma la operación. La demora en la acreditación dependerá del método seleccionado, variando desde inmediata hasta 2 a 5 días.

1xBet App – Apuesta desde el teléfono móvil

1xBet online dispone de aplicación móvil tanto para dispositivos Android como iOS. Este operador ofrece una manera de lo más simple para la instalación de la 1xBet app, ya que puedes dirigirte a la página principal y seleccionar la opción en la parte superior izquierda. Allí se abrirá un código QR. Lo único que tienes que hacer es escanear el código correspondiente al sistema operativo de tu dispositivo y seguir los pasos que te guiarán en la instalación completa.

1xBet vs. 20Bet Chile ¿Cuál es mejor?

Operador Bono deportes Bono casino App móvil Medios de pago calificación Atención al cliente

1xBet100% hasta 150.000 CLPAumento en los 4 primeros depósitos, además de 150 giros gratisAndroid

iOS5/55/520Bet100% hasta 90.000 CLP100% hasta 100.000 CLPAndroid

iOS4.5/55/5

Casino 1xBet – Juegos de casino online

El casino de 1xBet online se destaca por la oferta en cuanto a cantidad, variedad y calidad de los proveedores de juegos. Asimismo, ofrece un acceso muy práctico a la biblioteca, a través del cual puedes acceder filtrando por título, proveedor o temática del juego.

El despliegue del casino en vivo es impresionante, con mesas de Blackjack, Baccarat, Póker, ruletas y muchos otros. Encontramos aquí una sección especial de mesas en español para una mayor y más fluida interacción con el crupier.

En el casino, los nuevos usuarios pueden aprovechar el bono de bienvenida, que multiplica los cuatro primeros depósitos hasta un máximo de 1.400.000 CLP y 150 giros gratis.

Licencia y seguridad en 1xBet Chile

1xBet está registrada bajo licencia 1668/JAZ otorgada por el gobierno de Curazao, lo que garantiza que opere de manera segura y controlada. El ente correspondiente debe aprobar las certificaciones periódicamente. La casa cuenta con más de 400.000 clientes en la actualidad.

¿Es 1xBet una casa de apuestas confiable?

Esta casa es confiable, ya que cuenta con la correspondiente habilitación para operar. Además, es socio deportivo de clubes de la talla del PSG y el CA Barcelona, lo que proporciona una confianza adicional.

Ha sido galardonada con premios como “Mejor casino móvil 2024”, “Mejor casa de apuestas deportivas 2023”, entre tantos otros.

En cuanto a la seguridad de la plataforma, la información personal de los clientes se guarda en una base de datos cifrada y protegida, respaldada por un software de firewall activo y moderno. La protección de 1xBet online admite la versión 3 de SSL con encriptación de 128 bits.

Servicio de atención al cliente en 1xBet

En caso de tener algún reclamo o dudas, los clientes pueden utilizar cualquiera de los canales disponibles.

Al abrir el centro de ayuda, lo primero que encontramos es una asistente virtual a través del cual se puede solicitar, en el caso de ser necesario, soporte de una asistente en vivo 24/7. Además, puede realizarse una consulta a través de correo electrónico a: [email protected]

Opiniones de usuarios de 1xBet Chile 2024

En 1xBet los pagos se procesan rápido y esto brinda mucha tranquilidad. Eso sí, tienes que tener la cuenta verificada previamente.

La aplicación móvil de 1xBet es excelente y me permite apostar en cualquier momento y lugar de forma rápida y sencilla. ¡Perfecta para los que están siempre en movimiento!

En 1xBet en Chile, siempre encuentro increíbles bonos y promociones que mejoran mi experiencia de juego. ¡Una forma fantástica de aumentar las ganancias y prolongar la diversión!

Demoran para retirar dinero, ya pasaron 24 horas y nunca llega el dinero retirado. Espero que llegue, es la primera y última vez con esta casa.

Nuestra conclusión sobre 1xBet apuestas

Nuestra conclusión sobre el funcionamiento de 1xBet Chile es que se trata de un sitio seguro y confiable que ofrece una excelente variedad y calidad de opciones para jugar. El atractivo bono de bienvenida, tanto para deportes como para casino, ofrece amplias posibilidades de usarse en una variedad de juegos. Además, es notable la diversidad de medios de pago y retiros que la casa acepta. Finalmente, la rapidez y efectividad del servicio de atención al cliente se llevan nuestras cinco estrellas. En resumen, este operador nos resultó altamente recomendable.

Ventajas y desventajas de apostar en 1xBet

PROS CONTRAS Bonos atractivos

Programa de fidelidad clientes

Variedad de métodos de pago

Seguridad Interfaz algo confusa al principio

Rollover alto en casino

Preguntas frecuentes sobre 1xbet Chile

¿Es seguro apostar en 1xBet Chile?

Sí, 1xBet es una casa muy confiable para apostar y ofrece modernos sistemas de seguridad para la protección de datos de los clientes e información financiera.

¿Puedo utilizar cualquier medio de pago para ganar el bono de 1xBet Chile?

No, aunque las criptomonedas son un método de pago aceptado, todos los bonos están inhabilitados para depósitos realizados a través de la opción de cripto.

¿Cuál es el depósito mínimo y máximo en 1xBet?

El depósito mínimo requerido para el bono de deportes es de 740 CLP, mientras que el bono de casino exige un depósito mínimo de 9.000 CLP.

¿Puedo acceder a 1xBet desde cualquier teléfono móvil?

Sí, puedes acceder desde cualquier teléfono celular a la versión web de 1xBet, o puedes descargar la aplicación para dispositivos Android o iOS y acceder desde la versión móvil.