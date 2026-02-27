Universidad Católica prepara maletas para viajar al sur con la mente puesta en la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026. El choque ante Ñublense, programado para este domingo a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas, asoma como una prueba exigente para el equipo de Daniel Garnero.

Pero en la antesala del compromiso, una situación médica alteró la planificación. En San Carlos saben que cada punto cuenta en el arranque del torneo, y una baja en defensa puede cambiarlo todo.

Juan Ignacio Díaz en duda para Universidad Católica vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026

Juan Ignacio Díaz está en duda para el partido entre Universidad Católica y Ñublense. El defensor presenta una contractura que no le ha permitido entrenar con normalidad durante la semana. La información fue adelantada por Cooperativa Deportes, donde detallaron que el ex O’Higgins trabajó de manera diferenciada y su presencia en Chillán no está asegurada.

La posible ausencia se suma a un problema mayor: Daniel González fue operado recientemente y estará varias semanas fuera de las canchas. Así, Garnero podría enfrentar el duelo con una zaga completamente rearmada.

Las alternativas que maneja Daniel Garnero en defensa

Daniel Garnero no quiere improvisar, pero sí está obligado a ajustar. Si Juan Ignacio Díaz no llega, Tomás Asta-Buruaga asoma como el principal candidato para ocupar un lugar en la defensa central.

Otra fórmula que se trabaja en la semana es la inclusión de Bernardo Cerezo como lateral derecho, moviendo piezas en el fondo para mantener equilibrio. Incluso Agustín Farías aparece como opción para suplir directamente al argentino en la zaga.

El contexto que rodea a la UC en el arranque del torneo

Universidad Católica necesita estabilidad en este inicio de temporada. El Campeonato Nacional 2026 recién comienza, pero los equipos que logran regularidad temprana suelen marcar diferencias en la tabla.

El duelo en Chillán no es uno más: jugar de visita, en horario estelar y con posibles bajas obliga a la UC a mostrar carácter. En un torneo que promete paridad, detalles como una contractura pueden inclinar la balanza.

La última práctica será clave para definir si Juan Ignacio Díaz viaja o si Garnero apuesta por un nuevo orden defensivo en una noche que puede marcar tendencia.