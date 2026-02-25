El pasado fin de semana la U Católica volvió a sonreír en el Campeonato Nacional. Los cruzados se impusieron por 3-1 a Coquimbo Unido y nuevamente se hicieron fuertes en el Claro Arena.

El partido ante los piratas estuvo marcado por las amarillas, puesto que hubo un total de 9 amonestaciones, cinco de ellas para la UC. Sin embargo, en las últimas horas en la precordillera sacaron cuentas alegres respecto a este ítem.

Esto porque tras apelar a una de las cartulinas, el Tribunal de Disciplina de la ANFP decidió no computar una de ellas, lo que fue celebrado en San Carlos de Apoquindo.

Tarjeta amarilla contra Giani no fue computada en U Católica

Justo Giani, una de las figuras de U Católica ante Coquimbo Unido y autor de uno de los goles, fue amonestado en el minuto 34 –uno antes de hacerse presente en el marcador– por “ser culpable de conducta antideportiva”, según consignó el árbitro Franco Jiménez en su informe.

Sin embargo, los cruzados no quedaron conformes con esta determinación, por lo que acudieron al Tribunal de Disciplina para revertir la situación. Según confirmó el propio club, sus contraargumentos fueron acogidos y finalmente la amarilla contra Giani no fue computada.

“Cruzados informa que el Tribunal de Disciplina de la ANFP, ante los argumentos presentados por el equipo legal de Universidad Católica, no computó la tarjeta amarilla mostrada a Justo Giani en el partido ante Coquimbo Unido”, informó el elenco estudiantil a través de sus redes sociales.

De esta forma, el flamante refuerzo de la franja quedó sin sanción y se mantiene con una tarjeta amarilla en su registro, la cual recibió en el debut del equipo ante Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Esta noticia fue celebrada en la precordillera, considerando que Giani se ha convertido en uno de los puntos altos del equipo en este inicio de temporada y ya ha anotado 3 goles en 4 partidos.

¿Cuándo juega la U Católica?

Universidad Católica volverá a jugar por el Campeonato Nacional este domingo 1 de marzo desde las 20:30 horas cuando visite a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

