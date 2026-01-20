Daniel Garnero se deshizo en elogios para los refuerzos de U Católica tras la victoria por 4-2 ante Huachipato, que le permitió clasificar a la final de la Supercopa 2026 en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Garnero destacó también lo hecho por el equipo en general y dedicó un especial halago a Fernando Zampedri, sobre quien vislumbró que tendrá un gran nivel en esta nueva temporada.

🗣️✅ Garnero y su gran elogio para los refuerzos de U Católica

En diálogo con la señal oficial de TNT Sports, Daniel Garnero señaló: “Se adaptaron muy bien. Tú los ves y parece que llevaran dos años y están hace solo 10 días. Esto ilusiona, hicimos mucho hincapié en la parte física, no estamos lo preciso que queremos, pero tenemos un año muy exigente”.

Además, extendió las loas a todo el equipo: “Hicimos un buen primer tiempo, pero pagamos caro alguno que otro error pequeño, algunas distracciones. Por eso el equipo rival nos pasó a ganar dos veces. Correr de atrás en el primer partido del año es medio complicado”.

“Terminamos bien las jugadas y somos claros en la organización. Arriba tenemos a un animal del gol (Fernando Zampedri). Debemos tratar de llevarle la pelota de la mejor manera posible y se encargará de marcar la diferencia”, añadió.

Finalmente, valoró la opción de ganar un título el domingo: “El domingo tenemos la posibilidad única de salir campeón jugando dos partidos”.

📅 ¿Cuándo y contra quién juega U Católica la final de la Supercopa?

U Católica volverá a la cancha este domingo 25 de enero a las 19:00 horas para jugar la final de la Supercopa 2026.

Su contrincante saldrá del duelo entre Coquimbo Unido y Deportes Limache, este miércoles a la misma hora, en la segunda semifinal de la competencia.

Este será el primer título que se entregue en la temporada del fútbol chileno, en la que la ANFP y TNT Sports se comprometieron a aumentar el número de partidos, teniendo acción los 12 meses del año, razón por la que también se jugará el nuevo torneo de la Copa de la Liga.