La Selección chilena terminó última en las Eliminatorias Sudamericanas y sumó su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022. Sin embargo, el Mundial sigue siendo un imán para los hinchas del fútbol.

Estados Unidos, México y Canadá albergarán el torneo en 2026 y la FIFA ya puso en marcha la venta de entradas. El proceso será largo, dividido en varias fases y con valores que van desde precios accesibles hasta cifras récord para la gran final. En Al Aire Libre te entregamos todos los detalles a continuación.

📅 ¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial 2026?

La primera fase de venta comenzó este 10 de septiembre de 2025 y se extenderá hasta el viernes 19. Para participar, los interesados deben registrarse en FIFA.com/tickets y completar un formulario que servirá como declaración de interés. Luego, la asignación de boletos se realizará mediante un sorteo que no considera el orden de inscripción.

Los seleccionados recibirán un correo electrónico a partir del 29 de septiembre, con fecha y hora para comprar sus entradas desde el 1 de octubre. Después vendrán más etapas: en octubre se abrirá una segunda fase de inscripciones y en diciembre, tras el sorteo del Mundial, una tercera que permitirá postular ya con los cruces definidos.

💳 ¿Cómo comprar entradas para el Mundial 2026?

En esta primera etapa, la venta está habilitada únicamente para clientes Visa y solo pueden participar mayores de 18 años. No se paga nada para registrarse ni para entrar al sorteo: recién si uno es seleccionado, se accede al proceso de compra.

Las entradas se venderán exclusivamente en la página oficial de la FIFA y en 2026 se habilitará también un sistema por orden de llegada. Además, el organismo lanzará una plataforma de reventa oficial y segura para evitar fraudes y proteger a los aficionados.

💵 Los precios de las entradas para el Mundial 2026

Los valores iniciales publicados por la FIFA permiten dimensionar la magnitud del evento. Los boletos para la fase de grupos arrancan en US$ 60, mientras que para la gran final en Nueva Jersey los precios pueden llegar hasta US$ 6.730.

A esto se sumarán opciones de abonos por sede y paquetes especiales para seguir a una selección en particular. En total, habrá 104 partidos disponibles en esta primera fase, el número más alto en la historia de la Copa del Mundo.

🎟️ ¿Cuándo inicia la segunda fase de venta de entradas para el Mundial 2026?

Tras el cierre de la primera etapa, la FIFA confirmó que la segunda fase de venta se realizará entre el 27 y el 31 de octubre de 2025. En esta ocasión, podrán registrarse todos los aficionados, sin importar el tipo de tarjeta que tengan.

Una vez completado el proceso, la FIFA informará los resultados del sorteo entre noviembre y diciembre. Los seleccionados podrán comprar sus boletos en línea en las fechas asignadas.

La tercera fase llegará después del sorteo oficial del Mundial, programado para el 5 de diciembre en Washington, Estados Unidos. Desde ese momento, los hinchas podrán postular a entradas para partidos específicos, ya conociendo gran parte de los cruces.

Finalmente, habrá una última fase de venta poco antes del inicio del torneo, en 2026, cuando se liberen los boletos restantes bajo la modalidad de “orden de llegada”.

🌎 Los países ya clasificados a la Copa del Mundo 2026

El torneo contará con 48 equipos y hasta ahora ya hay 18 selecciones confirmadas. En Sudamérica clasificaron Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. A ellos se suman los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, junto a Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán, Jordania, Marruecos, Túnez y Nueva Zelanda.

El resto de los cupos se definirá en los próximos meses y el sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en Washington, Estados Unidos.

📋 Todos los países clasificados al Mundial 2026

CONMEBOL (6):

Argentina

Brasil

Uruguay

Colombia

Ecuador

Paraguay

CONCACAF (3):

Canadá (anfitrión)

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

AFC (6):

Irán

Japón

Corea del Sur

Australia

Uzbekistán

Jordania

CAF (2):

Marruecos

Túnez

OFC (1):

Nueva Zelanda

🕗 Los cupos que restan por definir para el Mundial 2026

Asia (AFC): 2 plazas directas y 1 de repechaje

2 plazas directas y 1 de repechaje África (CAF): 7 plazas directas y 1 de repechaje

7 plazas directas y 1 de repechaje Concacaf: 3 plazas directas y 2 de repechaje

3 plazas directas y 2 de repechaje Conmebol: 1 plaza de repechaje

1 plaza de repechaje Oceanía (OFC): 1 plaza de repechaje

1 plaza de repechaje Europa (UEFA): 16 plazas directas

🏟️ ¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

La Copa del Mundo se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, con una duración de 39 días. El partido inaugural será en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la zona metropolitana de Nueva York.

Será el primer Mundial con 48 selecciones, un formato que promete más partidos, más sedes y más hinchas viajando desde todos los rincones del planeta.

📅 El calendario del Mundial 2026