Chile y Canadá cerrarán el Grupo K de la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2025. La Roja de Sebastián Miranda llega necesitada de puntos a este partido, el que tiene características de final para los chilenos.

En el partido anterior, Chile dejó escapar el triunfo en los instantes finales frente al debutante Uganda. Esto complicó a la Selección Chilena, que quedó con solo un punto en el Grupo K, y ahora está obligada a ganar el partido para aspirar a una clasificación a la siguiente fase.

Canadá, en tanto, llega con algo más de aire a este duelo. Los norteamericanos tienen 4 puntos, son líderes junto a Francia, y esa ventaja es la que van a cuidar frente a Chile para poder seguir en carrera en el Mundial Sub 17.

El partido entre La Roja y Canadá se jugará en la cancha 8 del Aspire Zone de Qatar.

⏱️Chile vs Canadá Sub 17, minuto a minuto