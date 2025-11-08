La Roja Sub 17 llegaba con la necesidad de ganar el segundo duelo del Grupo K del Mundial de Qatar, el equipo de Sebastián Miranda no se vio muy bien ante Francia y el duelo ante Uganda era clave para seguir con chances de avanzar en la cita planetaria. Un duelo que tuvo un trámite muy rápido de juego y con la intervención del Var en dos oportunidades para los africanos, sin resultados positivos.

Una victoria para los nacionales por la cuenta mínima que los dejaba dependiendo de sí mismos para seguir en carrera mundialista, ya que Francia y Canadá igualaron sin goles y dejaron más apretada la tabla de posiciones. Pero las tradiciones no se deben perder y así lo confirmó la Sub 17.

⚽ Los goles de Uganda vs Chile por el Mundial Sub 17 2025

Bruno Torres en el 45+3′ tras un cabezazo que anticipó la salida del meta ugandés, el capitpan de la Roja aprovechó una de las pocas chances de peligro que tuvo para abrir la cuenta, pero en el final, Derick Ssozi marcó tras errores en el área chilena, en el 93′ se anotó con el 1 a 1 final que complica a ambos.

📊 Estadísticas de Uganda vs Chile por el Mundial Sub 17 2025

Copa del Mundo – Sub-17 – Grupo K – 2025 DÍA DE PARTIDO 2 Uganda U17 1 1 Descanso : 0 1 Finalizado Chile U17 90′ Bruno Torres 45′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Uganda y Chile por el Mundial Sub 17 2025?

La Roja de Sebastián Miranda se jugará sus chances de avanzar ante Canadá, el próximo martes 11 de noviembre desde las 9:30 horas de nuestro país y será en la Cancha 8 del Complejo Aspire. Uganda deberá optar a un triunfo sobre Francia el mismo martes, pero en la cancha 3. Así se definirá a los 3 clasificados del Grupo K.