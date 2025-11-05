Chile tenía un exigente debut en el Mundial sub 17 este miércoles al tener que medirse a la siempre favorita Francia por el Grupo K de la competición, y pese al esfuerzo de la escuadra dirigida por Sebastián Miranda el resultado terminó siendo beneficioso para el cuadro europeo, que con más efectividad que dominio supo imponerse por 2-0 en este compromiso.

Pese a haber tenido un buen cometido sobre todo en el primer lapso, donde se llegó a mantener la igualdad sin goles, La Rojita tuvo carencias defensivas para resguardarse de las dos estocadas que propinó Francia y que fueron suficientes para inclinar la balanza en el marcador final.

#LaRoja 🇨🇱 Sub-17 cayó ante Francia 🇫🇷, en su debut por la Copa Mundial de la FIFA U-17 Qatar 2025™️ 🏆



Damos vuelta la página, y nos mentalizamos desde ya en nuestro siguiente desafío de este sábado ante Uganda 🇺🇬.



¡Vamos arriba Chile que esto recién comienza! 🧠🔜 pic.twitter.com/raGj2fpMp8 — Selección Chilena (@LaRoja) November 5, 2025

⚽ El resumen de Francia 2-0 Chile por el Mundial sub 17: los goles

Luego de haber aguantado con el marcador en blanco toda la primera etapa del partido, la selección chilena lamentó recibir un inesperado primer gol de Christ Batola en los 55′ para Francia, quien con un hermoso tiro libre hizo estéril el vuelo de Vicente Villegas y marcó la apertura de la cuenta.

Y no pasaría mucho en el complemento para que los franceses ampliaran lo que sería su definitiva ventaja, ya que en los 63′ Remi Himbert se anticipó a su marca en el área de Chile tras un córner y puso el 2-0 que sentenció el resultado en tierras qataríes.

📊 ¿Cómo quedó Chile tras la derrota ante Francia en el Grupo K?

La caída en el debut dejó a Chile en el último lugar del Grupo K, sin puntos y con una diferencia de gol negativa. La Roja Sub 17 comparte ese escenario con Uganda, que también perdió en su estreno, aunque con un margen menor ante Canadá. Mientras tanto, Francia y el elenco norteamericano tomaron ventaja temprana en la pelea por la clasificación.

Tabla del Grupo K – Mundial Sub 17

Pos. Selección PJ DG Pts 1 Francia 1 +2 3 2 Canadá 1 +1 3 3 Uganda 1 -1 0 4 Chile 1 -2 0

📆 ¿Cuándo vuelve a jugar Chile en el Mundial sub 17?

Precisamente el próximo rival de La Roja de Sebastián Miranda será ante Uganda en un partido directo por los tres puntos, el cual se jugará este sábado 8 de noviembre desde las 9:30 horas de nuestro país.