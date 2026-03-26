Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO: minuto a minuto Repechaje Mundial 2026
Oscar Buch Guzmán
Sigue Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO y minuto a minuto por el repechaje al Mundial 2026.
🔴 Semifinales – Repechaje UEFA | Clasificación al Mundial 2026 ⚽ Marcador: Italia 2 – 0 Irlanda del Norte: 55′ S Tonalli (ITA), 79′ M Kean (ITA) 📺 Canal: ESPN / Disney+ Premium 🕐 Horario: 16:45 hrs (Chile) 📍 Estadio: New Balance Arena, Bérgamo, Italia
Italia vs Irlanda del Norte, minuto a minuto
Resumen Italia vs Irlanda
¿Dónde ver Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO?
El partido entre Italia e Irlanda del Norte por las semifinales del repechaje UEFA al Mundial 2026 se puede ver en vivo a través de las siguientes señales:
📺 ESPN 💻 Disney+ Premium
La Previa de Italia vs Irlanda del Norte
Este jueves 26 de marzo a las 16:45 horas de Chile, el New Balance Arena de Bérgamo es el escenario de uno de los partidos más trascendentes del fútbol europeo reciente: Italia se juega su dignidad ante Irlanda del Norte en las semifinales del repechaje UEFA por un boleto a la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.
La Azzurra de Gennaro Gattuso llega con el peso histórico de haber faltado a los dos últimos Mundiales (Rusia 2018 y Qatar 2022). Tras quedar segunda en su grupo detrás de Noruega, Italia no puede volver a fallar. La gran baja es Federico Chiesa, descartado por problemas físicos. La principal carta ofensiva recae en Mateo Reteghi, quien llega en estado de gracia: 5 goles y 4 asistencias en sus últimos 8 partidos con la selección, además de 18 goles en 28 partidos con su club en la temporada.
Irlanda del Norte de Michael O’Neill accedió al repechaje gracias a su desempeño en la UEFA Nations League. Los norirlandeses no clasifican a un Mundial desde 1986, pero llegan motivados y con un antecedente histórico clave: fue precisamente Irlanda del Norte quien dejó a Italia fuera del Mundial de 1958 con goles de McIlroy y Cush en Belfast. El ganador avanzará a la final del Grupo A para enfrentar al vencedor de Gales vs Bosnia-Herzegovina.
¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.
[ +4 ‘ ]
Posesión de balón: Italia: 59 %, Irlanda del Norte: 41 %.
[ +4 ‘ ]
Mano de Giacomo Raspadori.
[ +3 ‘ ]
Saque de portería para Italia.
[ +3 ‘ ]
Isaac Price (Irlanda del Norte) hace un disparo que va desviado.
[ +3 ‘ ]
Shea Charles crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +3 ‘ ]
Riccardo Calafiori Italia intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Saque de portería para Irlanda del Norte.
[ +2 ‘ ]
Francesco Pio Esposito Italia intercepta un centro dirigido al área.
[ +2 ‘ ]
Shea Charles (Irlanda del Norte) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
[ +1 ‘ ]
Gianluca Mancini rechaza con éxito el disparo.
[ +1 ‘ ]
Un remate de Jamie Reid es rechazado.
[ +1 ‘ ]
Centro de Justin Devenny Irlanda del Norte que llega con éxito a un compañero en el área.
El árbitro pita tiro libre a Nicolo Barella (Italia) por zancadillear a Paul Smyth.
Federico Dimarco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Irlanda del Norte saca de banda en la mitad del campo rival.
Manuel Locatelli alivia la presión con un despeje.
Centro de Shea Charles Irlanda del Norte que llega con éxito a un compañero en el área.
El árbitro pita tiro libre a Manuel Locatelli (Italia) por zancadillear a Shea Charles.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Moise Kean es sustituido por Giacomo Raspadori.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Centro de Federico Dimarco Italia que llega con éxito a un compañero en el área.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
El árbitro pita tiro libre a Ethan Galbraith (Irlanda del Norte) por zancadillear a Marco Palestra.
Manuel Locatelli alivia la presión con un despeje.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Italia: 61 %, Irlanda del Norte: 39 %.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Sandro Tonali es sustituido por Niccolo Pisilli.
Cambio táctico. Matteo Politano es sustituido por Marco Palestra.
Shea Charles hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Matteo Politano hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
¡Francesco Pio Esposito dio el pase decisivo para el gol!
Asistencia de Sandro Tonali en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Moise Kean marca con la pierna izquierda!
Sandro Tonali crea una ocasión de gol para su compañero.
Jamie Reid se impone a Manuel Locatelli en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Italia: 62 %, Irlanda del Norte: 38 %.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Cambio táctico. Jamie Donley es sustituido por Josh Magennis.
Cambio táctico. Brodie Spencer es sustituido por Jamie Reid.
¡Osado emate de chilena de Moise Kean que se marcha desviado!
Centro de Nicolo Barella Italia que llega con éxito a un compañero en el área.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Ruairi McConville alivia la presión con un despeje.
Italia tiene el control del balón.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
El árbitro pita tiro libre a Manuel Locatelli (Italia) por zancadillear a Paul Smyth.
Posesión de balón: Italia: 61 %, Irlanda del Norte: 39 %.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Nicolo Barella prueba suerte, pero su remate va sin peligro.
Brodie Spencer Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Federico Dimarco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Trai Hume rechaza con éxito el disparo.
[player 1] (Italia) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
Federico Dimarco (Italia) saca el córner desde la derecha.
Justin Devenny alivia la presión con un despeje.
Federico Dimarco (Italia) saca el córner desde la izquierda.
Ruairi McConville alivia la presión con un despeje.
Manuel Locatelli hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Grave error defensivo cometido por Gianluigi Donnarumma.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Italia: 62 %, Irlanda del Norte: 38 %.
Centro de Riccardo Calafiori Italia que llega con éxito a un compañero en el área.
Federico Dimarco hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Brodie Spencer se impone a Sandro Tonali en un duelo aéreo.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Terry Devlin es sustituido por Paul Smyth.
Federico Dimarco alivia la presión con un despeje.
Brodie Spencer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Riccardo Calafiori Italia intercepta un centro dirigido al área.
Irlanda del Norte intenta crear peligro.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Ruairi McConville alivia la presión con un despeje.
Buen disparo de Moise Kean que va a puerta, pero detiene el portero.
Francesco Pio Esposito crea una ocasión de gol para su compañero.
Fuera de juego señalado a Sandro Tonali (Italia).
Posesión de balón: Italia: 63 %, Irlanda del Norte: 37 %.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Cambio táctico. Alessandro Bastoni es sustituido por Federico Gatti.
Cambio táctico. Mateo Retegui es sustituido por Francesco Pio Esposito.
Justin Devenny es penalizado por empujar a Riccardo Calafiori
Nicolo Barella alivia la presión con un despeje.
Manuel Locatelli alivia la presión con un despeje.
Un jugador de Irlanda del Norte envía un pase largo al área contraria.
Gianluigi Donnarumma Italia intercepta un centro dirigido al área.
Posesión de balón: Italia: 64 %, Irlanda del Norte: 36 %.
Ruairi McConville alivia la presión con un despeje.
Riccardo Calafiori hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Irlanda del Norte saca de banda en la mitad del campo rival.
Manuel Locatelli alivia la presión con un despeje.
Sandro Tonali Italia intercepta un centro dirigido al área.
Falta táctica cometida por Alessandro Bastoni, que es amonestado.
Alessandro Bastoni (Italia) va demasiado lejos y derriba a Jamie Donley.
Saque de portería para Italia.
Irlanda del Norte intenta crear peligro.
¡G O O O O O O L! – Sandro Tonali es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.
Isaac Price Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Brodie Spencer Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Federico Dimarco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Italia: 64 %, Irlanda del Norte: 36 %.
Moise Kean dispara desde fuera del área, pero Pierce Charles logra controlar el balón.
Sandro Tonali hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Entrada peligrosa de Mateo Retegui (Italia) sobre Pierce Charles.
Italia inicia un contraataque.
Gianluca Mancini hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Un jugador de Irlanda del Norte envía un pase largo al área contraria.
Gianluigi Donnarumma Italia intercepta un centro dirigido al área.
Ethan Galbraith (Irlanda del Norte) ejecuta en corto un córner desde la izquierda.
Alessandro Bastoni Italia intercepta un centro dirigido al área.
Falta de Alessandro Bastoni (Italia) por dar un codazo a Isaac Price.
Paddy McNair Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Falta de Shea Charles (Irlanda del Norte) por dar un codazo a Sandro Tonali.
Riccardo Calafiori dispara desde fuera del área, pero Pierce Charles logra controlar el balón.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Posesión de balón: Italia: 65 %, Irlanda del Norte: 35 %.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Alessandro Bastoni alivia la presión con un despeje.
Ataque potencialmente peligroso de Irlanda del Norte.
Saque de portería para Italia.
Trai Hume remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Mateo Retegui es penalizado por empujar a Ruairi McConville
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Ya en juego el segundo tiempo.
[ +2 ‘ ]
¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.
[ +2 ‘ ]
Posesión de balón: Italia: 66 %, Irlanda del Norte: 34 %.
[ +2 ‘ ]
Saque de portería para Italia.
[ +2 ‘ ]
Jamie Donley remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
[ +2 ‘ ]
Buen disparo de Mateo Retegui que va a puerta, pero detiene el portero.
[ +1 ‘ ]
Manuel Locatelli crea una ocasión de gol para su compañero.
[ +1 ‘ ]
Se reanuda el partido.
[ +1 ‘ ]
El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.
[ +1 ‘ ]
Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.
[ +1 ‘ ]
Carga por detrás de Ethan Galbraith a Gianluca Mancini. El árbitro pita y concede un tiro libre.
Nicolo Barella hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Italia.
Shea Charles alivia la presión con un despeje.
Sandro Tonali rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Terry Devlin es rechazado.
Irlanda del Norte saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Ocasión para Alessandro Bastoni (Italia), pero su remate de cabeza sale desviado.
Federico Dimarco (Italia) saca el córner desde la derecha.
Italia intenta crear peligro.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Posesión de balón: Italia: 67 %, Irlanda del Norte: 33 %.
El árbitro pita tiro libre a Jamie Donley (Irlanda del Norte) por zancadillear a Alessandro Bastoni.
Riccardo Calafiori se impone a Terry Devlin en un duelo aéreo.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Moise Kean remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Terry Devlin rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Federico Dimarco es rechazado.
Centro de Matteo Politano Italia que llega con éxito a un compañero en el área.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Matteo Politano Italia intercepta un centro dirigido al área.
Ocasión para Ruairi McConville (Irlanda del Norte), pero su remate de cabeza sale desviado.
Irlanda del Norte saca de banda en la mitad del campo rival.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Posesión de balón: Italia: 66 %, Irlanda del Norte: 34 %.
Sandro Tonali saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Brodie Spencer rechaza con éxito el disparo.
[player 1] (Italia) cabecea a puerta, pero su remate es rechazado.
Sandro Tonali (Italia) saca el córner desde la derecha.
Paddy McNair alivia la presión con un despeje.
Un jugador de Italia envía un pase largo al área contraria.
Se reanuda el partido.
Se detiene el juego. Hay empujones y enfrentamientos verbales entre los jugadores. El árbitro debe intervenir.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Paddy McNair Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Saque de portería para Italia.
Se reanuda el juego con un bote neutral.
El juego se detiene después de que el balón haya sido tocado por el árbitro.
Isaac Price Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Sandro Tonali saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Paddy McNair rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Mateo Retegui es rechazado.
Trai Hume se impone a Mateo Retegui en un duelo aéreo.
Posesión de balón: Italia: 65 %, Irlanda del Norte: 35 %.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Terry Devlin Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Federico Dimarco saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Terry Devlin alivia la presión con un despeje.
Centro de Matteo Politano Italia que llega con éxito a un compañero en el área.
Saque de portería para Italia.
Irlanda del Norte intenta crear peligro.
Manuel Locatelli es penalizado por empujar a Shea Charles
A las manos de Pierce Charles, que sale y se apodera del balón.
Italia intenta crear peligro.
Moise Kean hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Posesión de balón: Italia: 65 %, Irlanda del Norte: 35 %.
Italia intenta crear peligro.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Riccardo Calafiori se impone a Justin Devenny en un duelo aéreo.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Italia intenta crear peligro.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Ethan Galbraith alivia la presión con un despeje.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Paddy McNair hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
A las manos de Gianluigi Donnarumma, que sale y se apodera del balón.
Riccardo Calafiori rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Ethan Galbraith es rechazado.
Alessandro Bastoni se impone a Jamie Donley en un duelo aéreo.
Ruairi McConville alivia la presión con un despeje.
Posesión de balón: Italia: 60 %, Irlanda del Norte: 40 %.
Ethan Galbraith es penalizado por empujar a Mateo Retegui
Mateo Retegui alivia la presión con un despeje.
Un jugador de Irlanda del Norte envía un pase largo al área contraria.
Gianluca Mancini alivia la presión con un despeje.
Brodie Spencer hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Fuera de juego señalado a Matteo Politano (Italia).
Brodie Spencer Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Paddy McNair alivia la presión con un despeje.
Trai Hume se impone a Sandro Tonali en un duelo aéreo.
Italia intenta crear peligro.
Saque de portería para Italia.
Justin Devenny saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.
Posesión de balón: Italia: 61 %, Irlanda del Norte: 39 %.
Ruairi McConville hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Italia tiene el control del balón.
Irlanda del Norte intenta crear peligro.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Terry Devlin Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Paddy McNair Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Falta de Brodie Spencer (Irlanda del Norte) por dar un codazo a Matteo Politano.
Brodie Spencer se impone a Matteo Politano en un duelo aéreo.
Manuel Locatelli es penalizado por empujar a Jamie Donley
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Federico Dimarco (Italia) saca un córner en corto desde la derecha.
Posesión de balón: Italia: 70 %, Irlanda del Norte: 30 %.
Ruairi McConville Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Gianluca Mancini hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.
Irlanda del Norte intenta crear peligro.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Italia saca de banda en la mitad del campo rival.
Trai Hume alivia la presión con un despeje.
Buen disparo de Federico Dimarco que va a puerta, pero detiene el portero.
Ocasión para Riccardo Calafiori (Italia), pero su remate de cabeza sale desviado.
Federico Dimarco (Italia) saca el córner desde la izquierda.
Shea Charles rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Sandro Tonali es rechazado.
Mateo Retegui crea una ocasión de gol para su compañero.
Pierce Charles Irlanda del Norte intercepta un centro dirigido al área.
Italia intenta crear peligro.
Saque de portería para Irlanda del Norte.
Ocasión para Sandro Tonali (Italia), pero su remate de cabeza sale desviado.
Federico Dimarco (Italia) saca el córner desde la derecha.
Posesión de balón: Italia: 66 %, Irlanda del Norte: 34 %.
Brodie Spencer rechaza con éxito el disparo.
Un remate de Moise Kean es rechazado.
Ruairi McConville es penalizado por empujar a Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni es penalizado por empujar a Jamie Donley
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Italia saca de banda en su mitad del campo.
Irlanda del Norte saca de banda en su mitad del campo.
Paddy McNair se impone a Mateo Retegui en un duelo aéreo.
Ruairi McConville se impone a Gianluca Mancini en un duelo aéreo.
El campo se halla en excelentes condiciones.
Bienvenidos al partido de esta noche.
Irlanda del Norte saca, y da comienzo el partido.
El árbitro da inicio al encuentro.
Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio.
Bienvenidos a New Balance Arena. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.
