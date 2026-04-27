A 45 días del inicio del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, el Real Madrid confirmó este lunes que Kylian Mbappé tiene una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, encendiendo las alarmas en Francia a pocas semanas de la cita más importante del fútbol.

La buena noticia es que el parte médico del club blanco aclaró que su presencia en el torneo “no se ve comprometida” y que el atacante podría simplemente saltarse los últimos partidos de Liga para llegar a la concentración de Les Bleus en las mejores condiciones posibles.

Pero Mbappé no es el único que lo pasa mal previo a la Copa del Mundo, ya hay una larga lista de jugadores marginados y otra lista de futbolistas que harán todo lo posible para llegar, pese a sus lesiones.

¿Quiénes son las bajas confirmadas para el Mundial 2026?

La más dolorosa es la de Rodrygo. El extremo del Real Madrid sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha en marzo de 2026, con una recuperación estimada de ocho meses. Era una pieza clave en el esquema de Brasil, que también tiene en duda a Éder Militão tras una recaída muscular. La “Canarinha” llega al torneo más golpeada que nadie en términos de bajas confirmadas.

La lista de ausencias también incluye a Juan Foyth (Argentina, tendón de Aquiles), Hugo Ekitiké (Francia, tendón de Aquiles), Luis Malagón (México, tendón de Aquiles), Jack Grealish (Inglaterra, fractura por estrés en el pie), Xavi Simons (Países Bajos, ligamento cruzado) y Serge Gnabry (Alemania, desgarro muscular).

¿Llega Lamine Yamal al Mundial 2026 con España?

La respuesta, por ahora, es sí. El Barcelona confirmó el miércoles 22 de abril que Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que se perderá lo que queda de temporada de LaLiga. Sin embargo, los médicos del club catalán y los especialistas que han revisado el caso coinciden en que el pronóstico habitual de este tipo de lesión —entre seis y ocho semanas— le daría tiempo de sobra para estar disponible para el debut español el 15 de junio ante Cabo Verde.

El matiz importante es que no basta con cumplir el plazo de recuperación: Yamal necesitará completar al menos seis entrenamientos de calidad e intensidad antes de que el cuerpo médico le dé el visto bueno definitivo. Con 18 años y siendo la gran figura de España, su presencia en el torneo es casi indispensable para las aspiraciones del combinado ibérico en el Mundial.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El torneo inaugural será el 11 de junio de 2026 y se extenderá por un mes en sedes repartidas entre Estados Unidos, México y Canadá. Es el primer Mundial con 48 selecciones y 104 partidos, lo que hace el desgaste físico un factor aún más determinante.