El próximo jueves 11 de junio todos los ojos estarán en Norteamérica, puesto que arrancará la Copa del Mundo 2026 de México, Canadá y Estados Unidos, la cual se extenderá hasta el domingo 19 de julio.

Una de las grandes interrogantes de los fanáticos es quién transmitirá en Chile el Mundial y recientemente se conoció que Disney+ emitirá algunos de los 108 partidos del certamen internacional.

¿Qué plataforma transmitirá la Copa del Mundo 2026?

La plataforma de streaming Disney+ adquirió un paquete de derechos para transmitir algunos de los partidos de la Copa del Mundo 2026 en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Perú y Venezuela.

A través de este servicio se podrá ver un total de 30 partidos del Mundial: 22 de la fase de grupos, dos de la fase de los 32 mejores, dos de octavos de final, uno de cuartos de final, las semifinales y la final.

“Este acuerdo refuerza nuestra posición como líderes en eventos deportivos de primer nivel y nos permite seguir ofreciendo a los aficionados la emoción de la Copa del Mundo con una cobertura completa y de alta calidad”, señaló el director de ESPN & Networks en The Walt Disney Company Latinoamérica, Bruno Zurlo.

Para acceder a estos compromisos, debes tener una suscripción activa en la plataforma, lo que te permitirá ver los 30 partidos anteriormente mencionados.

¿Quién transmite la Copa del Mundo 2026 en Chile?

La Copa del Mundo se podrá ver en Chile de tres formas distintas: televisión abierta, televisión por cable o satélite y vía streaming.

Chilevisión transmitirá el Mundial por la TV abierta, DSports por la TV satelital o de cable y Disney+ a través de las plataformas digitales.

Max.

TV: Chilevisión

TV Cable o satelital: DSports

Streaming: Disney+

¿Cuándo comienza la Copa del Mundo 2026?

La Copa del Mundo 2026 arrancará el próximo jueves 11 de junio a las 15:00 horas de nuestro país con el partido entre México y Sudáfrica en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la final de la Copa del Mundo 2026?

La final de la Copa del Mundo 2026 está programada para el próximo domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile. El partido decisivo tendrá lugar en el MetLife Stadium en Estados Unidos.