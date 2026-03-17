Quedan menos de tres meses para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que se están alistando todos los detalles para que sea una fiesta perfecta. En esta línea, se dio a conocer un histórico acuerdo para que Youtube se sume a la transmisión de la cita planetaria, lo que permite al fútbol seguir cruzando las fronteras digitales y llegar a más y más personas.

A principios de este año ya se había anunciado un vínculo con TikTok, lo que ya era un paso importante de la FIFA, pero esto permitirá a que el acceso sea tranversal a la fiesta más importante del balompié.

¿Cómo será la transmisión del Mundial 2026 en Youtube?

La alianza de la FIFA con Youtube permitirá a esta red social ofrecer resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y material a la carta a sus fanáticos, con la idea principal de fortalecer la interacción en torno al Mundial 2026.

No obstante, el beneficio más importante será la transmisión de algunos partidos completos en determinados lugares del mundo (aún no se define si Chile es uno de los países beneficiados), con la posibilidad de que los operadores puedan entregar por esa plataforma los 10 primeros minutos de juego de todos los partidos de la Copa del Mundo.

Junto con esto, los creadores de contenido de todo el mundo tendrán un acceso “sin precedentes” para generar material, donde se pueden tocar desde aspectos táctico del juego hasta historias humanas interesantes.

Además, habrá contenido premium en el canal oficial de la FIFA y material de archivo histórico del organismo, por lo que se podrán ver los más partidos más importantes de todos los tiempos, además de momentos icónicos, todo esto en la previa y el desarrollo del certamen planetario.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, aseguró que la iniciativa busca “llegar a aficionados de todo el mundo como nunca”.

Por su parte, el vicepresidente global de Medios y Deportes de YouTube, Justin Connolly, destacó que se busca una experiencia “global, interactiva y adaptada a los aficionados”.

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con 48 equipos participantes, algo que también es inédito para esta competencia.

Chile no está clasificado, ya que tras un pésimo proceso clasificatorio quedó en el último lugar de la tabla en Sudamérica.

Para ver por TV l Copa del Mundo estará disponible la señal abierta de Chilevisión y la de cable de Directv, además de todas sus plataformas digitales.