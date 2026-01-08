El fútbol se prepara para su mayor revolución digital. La FIFA anunció un acuerdo sin precedentes con TikTok, que se convertirá en la primera plataforma preferente oficial de la Copa Mundial 2026. La alianza transformará la forma en que millones de aficionados vivirán el torneo más importante del planeta, con acceso exclusivo a contenido original y transmisiones en vivo de momentos clave.

​El pacto, vigente hasta finales de 2026, representa un salto cualitativo respecto a la colaboración que ambas entidades mantuvieron durante el Mundial Femenino 2023. “El objetivo de la FIFA es compartir la pasión por la Copa Mundial con el mayor número posible de aficionados”, declaró Mattias Grafström, secretario general de la FIFA.

​📱 Los privilegios de TikTok para el Mundial

TikTok tendrá acceso privilegiado a contenido exclusivo de la FIFA y las 48 selecciones participantes. La red social creará un centro temático dedicado al Mundial 2026 usando TikTok GamePlan, donde los usuarios podrán consultar información sobre partidos, venta de entradas, filtros personalizados y funciones de gamificación.

​Además, un grupo selecto de creadores de contenido de todo el mundo tendrá acceso exclusivo a ruedas de prensa, sesiones de entrenamiento y momentos inéditos. Esta es la primera vez que la FIFA implementa un programa de esta magnitud para influencers digitales.

​🎥 Los canales de TV también se verán beneficiados con el acuerdo FIFA y TikTok

Los titulares de derechos audiovisuales podrán transmitir en vivo momentos de los partidos en TikTok, una novedad absoluta para una Copa del Mundo. Las cadenas también accederán a contenido especial producido por la FIFA para la plataforma y podrán monetizar su cobertura a través de formatos publicitarios premium.

​TikTok aplicará políticas antipiratería para proteger los derechos de propiedad intelectual de la FIFA, tranquilizando a los broadcasters tradicionales.​

🌎 La relevancia del acuerdo entre FIFA y TikTok

Los números hablan por sí solos: 38.200 millones de cuentas han visto las etiquetas #FIFAWorldCup en TikTok. La plataforma tiene 28 millones de seguidores en su cuenta oficial @fifaworldcup y acumula más de 746 millones de likes.

​”Existe un 42% más de probabilidades de que los seguidores vean un partido en directo tras disfrutar de contenido deportivo en TikTok“, explicó James Stafford, director mundial de Contenido de TikTok. El dato revela que la red social no compite con la TV tradicional, sino que la complementa aumentando el engagement.

🇨🇱 ¿Cómo se verá el Mundial en Chile?

La selección chilena quedó eliminada de las Eliminatorias y no estará en el torneo. Sin embargo, los hinchas del fútbol podrán seguir el Mundial 2026 a través de esta nueva experiencia digital en TikTok, sumada a las transmisiones tradicionales de televisión. Chilevisión será la señal oficial del Mundial por TV abierta.