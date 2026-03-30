Bolivia está ante una noche que puede marcar a toda una generación. Este martes 31 de marzo (miércoles 1 de abril en Chile), en el Estadio BBVA de Monterrey, “La Verde” enfrenta a Irak por el último cupo al Mundial 2026 en un duelo sin margen de error. Lo que pase en 90 minutos —o más— definirá si el país vuelve a una Copa del Mundo o si extiende una sequía que ya supera las tres décadas.

El equipo de Óscar Villegas llega tras superar a Surinam en una semifinal cargada de tensión y ahora está a un paso de hacer historia. Pero el formato es brutal: partido único, eliminación directa y sin segundas oportunidades. Ganar, empatar o perder no solo cambia el resultado… cambia el destino del fútbol boliviano.

¿Qué pasa si Bolivia gana a Irak y clasifica al Mundial 2026?

Si Bolivia gana en los 90 minutos, clasificará directamente al Mundial 2026.

El triunfo le permitirá a La Verde volver a la cita planetaria tras su última participación en Estados Unidos 1994 y cerrar una campaña que ya es histórica. Además, se integrará al Grupo I, donde enfrentará a selecciones de primer nivel mundial.

¿Qué pasa si Bolivia empata ante Irak en el tiempo reglamentario?

Si el partido termina empatado, el reglamento FIFA es claro:

👉 Se jugará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos

👉 Si persiste la igualdad, todo se define en penales

En este escenario, la resistencia física, la concentración y la precisión desde los doce pasos serán determinantes en una definición límite.

¿Qué pasa si Bolivia pierde vs Irak?

Si Bolivia pierde en los 90 minutos, quedará eliminada inmediatamente.

No hay revancha ni margen para corregir. Una derrota significará extender la sequía mundialista que arrastra el país desde 1994 y cerrar, de golpe, el sueño de volver a competir en la élite del fútbol mundial.

El grupo que espera: ¿a quién enfrentaría Bolivia si clasifica al Mundial 2026?

De conseguir la hazaña en Monterrey, el sorteo previo ya le asignó un camino extremadamente complejo a La Verde. El vencedor de la Llave B del repechaje intercontinental se integrará al Grupo I, donde esperan rivales de élite mundial:

Francia: La poderosa escuadra de Kylian Mbappé, finalista de los últimos dos mundiales.

La poderosa escuadra de Kylian Mbappé, finalista de los últimos dos mundiales. Senegal: El gigante africano que llega invicto en sus clasificatorias.

El gigante africano que llega invicto en sus clasificatorias. Noruega: La selección liderada por el goleador del Manchester City, Erling Haaland.

¿Cómo llegó Bolivia a esta instancia del repechaje?

Bolivia alcanzó el repechaje tras finalizar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, superando a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.

El equipo de Óscar Villegas construyó su campaña principalmente desde la localía, donde la altura volvió a ser un factor determinante. Ahí mostró su mejor versión ofensiva, destacando la goleada 4-0 sobre Venezuela en la última fecha, resultado clave para asegurar su lugar en esta instancia decisiva. Ese rendimiento fue el impulso que hoy tiene a La Verde a un partido de volver a un Mundial.

📅 ¿A qué hora y dónde ver Bolivia vs Irak en Chile?

El partido se jugará a las 00:00 horas de Chile y será transmitido por:

📺 TV: DSports

📲 Streaming: DGO / Amazon Prime Video

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En resumen

Bolivia vs Irak define el último cupo al Mundial 2026

Es un partido único con eliminación directa

Si empata, se define en prórroga y penales

El ganador entra al Grupo I con Francia, Senegal y Noruega

Bolivia está a 90 minutos de romper 32 años de historia… ¿lo logra o se queda otra vez en la puerta? Sigue el minuto a minuto y todas las claves EN VIVO en AlAireLibre.cl